https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/putin-rusyanin-karsitlari-teror-saldirilarindan-cekinmiyor-1106403691.html
Putin: Rusya’nın karşıtları terör saldırılarından çekinmiyor
Putin: Rusya’nın karşıtları terör saldırılarından çekinmiyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya karşıtlarının terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığına dikkat çekerek, Rus istihbarat servislerine terörle mücadele çalışmalarını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T16:28+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya karşıtlarının terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığını belirterek, Rus istihbarat servislerine terörle mücadele çalışmalarını güçlendirmesi çağrısında bulundu.Putin, güvenlik güçlerine çocukların yaz tatilinde dinlenmek için kullandıkları tesislerin korunması talimatını verdi.Rusya Devlet Başkanı, Kiev rejiminin sponsorlarının, Rus çocukların yazın tatil yaptıkları tesislere yaptırım uyguladığını vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/tarihi-sivastopol-savunmasi-panoramasinin-orijinal-parcalari-saldiridan-zarar-gormeden-kurtuldu-1106394921.html
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rusya, vladimir putin, haberler, kiev, terör saldırıları, çocuklar
rusya, vladimir putin, haberler, kiev, terör saldırıları, çocuklar
Putin: Rusya’nın karşıtları terör saldırılarından çekinmiyor
16:28 10.06.2026 (güncellendi: 16:49 10.06.2026)
Rus lider Putin, Rusya karşıtlarının terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığına dikkat çekerek, Rus istihbarat servislerine terörle mücadele çalışmalarını güçlendirmesi çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya karşıtlarının terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığını belirterek, Rus istihbarat servislerine terörle mücadele çalışmalarını güçlendirmesi çağrısında bulundu.
Putin, güvenlik güçlerine çocukların yaz tatilinde dinlenmek için kullandıkları tesislerin korunması talimatını verdi.
Ne yazık ki, karşıtlarımızın terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığını da söyleyebiliriz. Starobelsk'teki pedagoji kolejinin öğrenci yurduna yapılan saldırıyı kastediyorum. Bir kez daha istihbarat servislerinin ve tüm kolluk kuvvetlerinin yöneticilerinin dikkatini çekerim, terör karşıtı güvenliğin ve genel olarak eğitim sistemi, sosyal alan ve altyapı genelinde güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyor. İlgili çalışmaların bir an önce yapılmasını rica ederim.
Rusya Devlet Başkanı, Kiev rejiminin sponsorlarının, Rus çocukların yazın tatil yaptıkları tesislere yaptırım uyguladığını vurguladı:
Bu bir çeşit saçmalık, ama yine de yapılıyor. Bundan nasıl bir etki bekledikleri ise tahminlere kalmış.