Putin: Rusya’nın karşıtları terör saldırılarından çekinmiyor

Ne yazık ki, karşıtlarımızın terör saldırıları düzenlemekten kaçınmadığını da söyleyebiliriz. Starobelsk'teki pedagoji kolejinin öğrenci yurduna yapılan saldırıyı kastediyorum. Bir kez daha istihbarat servislerinin ve tüm kolluk kuvvetlerinin yöneticilerinin dikkatini çekerim, terör karşıtı güvenliğin ve genel olarak eğitim sistemi, sosyal alan ve altyapı genelinde güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyor. İlgili çalışmaların bir an önce yapılmasını rica ederim.