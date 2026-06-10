https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/prof-dr-orhan-senden-uyari-bu-yaz-cok-farkli-olacak-1106388132.html

Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 'Bu yaz çok farklı olacak'

Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 'Bu yaz çok farklı olacak'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yaz sıcaklık rekorlarıyla birlikte "süper hücre" adı verilen tehlikeli fırtına bulutlarının artacağını açıkladı. Ani... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T09:18+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

süper hücre

haberler

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Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, ani ve şiddetli hava olaylarına karşı uyarılar da artıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede özellikle “süper hücre” tipi fırtına bulutlarının bu yıl daha sık görülebileceğini söyledi.'Hava olayları artacak'Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl hava koşullarının oluşturduğu doğal afetlerin daha fazla görülebileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Süper hücre nedir?Halk arasında "süper hücre" olarak adlandırılan oluşumun aslında çok güçlü bir kümülonimbus bulutu olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:'Tek bir bulut ile etkili oluyor'Süper hücrelerin geniş alanları etkileyen klasik yağış sistemlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Şen, bu sistemlerin tamamen yerel koşullarla oluştuğunu vurguladı:Bu tür bulutların özellikle ilkbahar ve yazın ilk dönemlerinde sık görüldüğünü belirten Şen, son örneklerden birinin Niğde'de yaşandığını hatırlattı:Şen, bu olayda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını söyledi.'Bu yıl daha fazla görülecek'Süper hücre oluşumunda en önemli iki faktörün nem ve sıcaklık olduğunu belirten Şen, sıcaklık arttıkça bu tür sistemlerin oluşma ihtimalinin de yükseldiğini ifade etti:Yaklaşık 10 kilometre kalınlığa ulaşabilen bu bulutların, denizden gelen nemli hava ile daha da güçlendiğini belirten Şen, şöyle devam etti:Hangi bölgeler riskli?Bu yıl sıcaklıkların daha yüksek seyretmesinin beklendiğini vurgulayan Şen, özellikle bazı bölgelerde riskin daha fazla olacağını söyledi:Süper hücre tahmin edilebilir mi?Vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini belirten Şen, süper hücrelerin tahmin edilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekti:Özellikle sağanak ve konvektif yağış uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şen, şu çağrıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/super-hucre-gaziantepi-vurdu-vali-kemal-ceber-bilancoyu-acikladi-1105473002.html

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