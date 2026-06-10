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Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'Hayati altyapıları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil çaresizliğin göstergesidir'
Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'Hayati altyapıları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil çaresizliğin göstergesidir'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın "Bugün de yine sert bir darbe vuracağız" sözlerinin ardından "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidi içerikli sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trumpa-israil-ve-erdogan-soruldu--1106408053.html
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donald trump, i̇ran, tahran, mesud pezeşkiyan
donald trump, i̇ran, tahran, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'Hayati altyapıları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil çaresizliğin göstergesidir'

20:47 10.06.2026 (güncellendi: 20:52 10.06.2026)
Trump-Pezeşkiyan
Trump-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın "Bugün de yine sert bir darbe vuracağız" sözlerinin ardından "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir” şeklinde bir açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidi içerikli sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
“Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" demişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
DÜNYA
Trump: Bugün İran'a tekrar sert bir darbe indireceğiz
18:59
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