https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/pentagon-sefi-hegseth-guantanamo-baye-gitti-1106404449.html

Pentagon şefi Hegseth Guantanamo Bay’e gitti

Pentagon şefi Hegseth Guantanamo Bay’e gitti

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD’nin Küba, Guantanamo Bay’deki deniz üssüne gitti. Detaylar haberde...

2026-06-10T17:07+0300

2026-06-10T17:07+0300

2026-06-10T17:07+0300

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Bu, ABD Başkanı Donald Trump, adaya yönelik baskı adımlarını artırırken, Küba’ya üst düzey bir Amerikalı yetkili tarafından yapılan ziyaretlerin sonuncusu oldu.Hegseth’in ziyareti, ABD’nin Latin Amerika komutanı General Francis Donovan’ın ziyaretinin üzerinden iki haftadan az bir süre geçmişken gerçekleşti.ABD Savunma Bakanı'nın adaya şort ve tişört ile iniş yaptığı görüldü. ABD’nin Guantanamo Körfezi deniz üssüGuantanamo Körfezi Deniz Üssü, halk ve ordu arasında GTMO olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun kullanımında olan askeri bir üs.8 bin 500 civarındaki personel sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin komünist bir ülkede bulunan tek askeri üssü konumunda.Küba'nın güneydoğu ucunda, Guantanamo Körfezi kıyısında, 117 kilometrekare alan üzerine kurulu. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir kömür istasyonu ve deniz üssü olarak kullanılmak üzere kiralandı. 1903 yılından beri kullanıldığından ABD'nin en eski denizaşırı deniz üssü olarak hizmet veriyor.1959'da iktidara geldiğinden beri Küba hükümeti, üssün "Küba'yı zorla işgal ettiğini" ve uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu savunarak, ABD'nin Küba topraklarındaki varlığını sürekli protesto etti ve üssün kapatılmasını istedi fakat ABD yönetimi bu istekleri her zaman geri çevirdi. 2002'den bu yana, deniz üssünde Afganistan, Irak ve Terörizmle Savaş sırasında diğer ülkelerde yakalanan yasadışı savaşçıların mahkum olarak tutulduğu bir de hapishanesi mevcut. ABD ordusu tarafından mahkûmlara işkence yapıldığı ve Cenevre Sözleşmesine uyulmadığı iddia edilerek ABD Hükümeti uluslararası platformlarda sürekli eleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kubada-kesintiler-bitmek-bilmiyor-elektrik-gaz-uyku-yok-1106368024.html

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