https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/avrupa-anketi-abdyi-muttefik-gorenler-yuzde-11e-dustu-1106402552.html

Avrupa anketi: ABD'yi müttefik görenler yüzde 11'e düştü

Avrupa anketi: ABD'yi müttefik görenler yüzde 11'e düştü

Sputnik Türkiye

15 Avrupa ülkesinde yapılan ankete göre, ABD'yi müttefik olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 11'e geriledi. Avrupa kamuoyunda Washington'a yönelik güven... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T15:57+0300

2026-06-10T15:57+0300

2026-06-10T15:57+0300

dünya

avrupa

abd

donald trump

abd

avrupa dış ilişkiler konseyi (ecfr)

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) yayımladığı anket, G7 ve NATO zirveleri öncesinde Avrupa kamuoyunun ABD'ye bakışındaki değişimi ortaya koydu.Araştırmaya göre, 15 ülkedeki katılımcıların sadece yüzde 11'i ABD'yi müttefik olarak görüyor. Bu oran altı ay önce yüzde 16, Kasım 2024'te ise yüzde 22 seviyesindeydi.Ankete katılan ülkelerin tamamında çoğunluk, olası bir saldırı durumunda ABD'nin kendi ülkelerini savunacağına güvenmediğini ifade etti.Avrupalılar aynı zamanda savunma harcamalarının artırılmasına daha sıcak bakmaya başladı. Katılımcıların savunma bütçelerinin yükseltilmesine desteği geçen yıla göre 4 puan arttı. Bu konuda çoğunluğun karşı çıktığı tek ülke İtalya oldu.Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47'si, Avrupa savunmasının finansmanı için AB ortak borçlanmasını destekledi. En yüksek destek Portekiz'de yüzde 59, Danimarka'da yüzde 56 ve Hollanda'da yüzde 55 olarak ölçüldü.Avrupa silahı mı, ABD silahı mı? Katılımcıların büyük bölümü, ABD askeri ekipmanlarına bağımlılığın azaltılarak Avrupa üretimi savunma sistemlerine yönelinmesini destekledi. Bu eğilimin en güçlü olduğu ülkeler Danimarka, Hollanda ve İsveç oldu.Bu konuda dikkat çeken tek istisna ise Polonya oldu. Ülkede çoğunluk, ABD silah alımlarının artırılmasını destekledi.Araştırma ayrıca Avrupa kamuoyunun büyük bölümünün Ukrayna'yı müttefik veya stratejik ortak olarak görmeye devam ettiğini ortaya koydu. Ancak Ukrayna'ya savaş sonrası barış gücü gönderilmesi ve Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişlemesi konularında desteğin daha sınırlı olduğu görüldü.Ankete katılan ülkelerin tamamında, Bulgaristan hariç, çoğunluk ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmasının ardından ABD-Avrupa ilişkilerinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.Araştırma, Mayıs 2026'da Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-cok-uzun-sure-beklediler-simdi-bedelini-odeyecekler-1106400285.html

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avrupa, abd, donald trump, abd, avrupa dış ilişkiler konseyi (ecfr)