Özel üniversitede yöneticiden kadın çalışana taciz ve 'Maşallah hocam' mobbingi iddiası

İstanbul'da özel bir üniversitede bir kadın çalışan son 3 yıldır yöneticisinin cinsel taciz, mobbing ve psikolojik şiddete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da özel bir üniversitede 18 yıldır çalışan bir kadın savcılığa başvurarak son 3 yıldır yöneticisinin cinsel taciz, mobbing ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Kadın ifadesinde, yöneticisinin Adnan Oktar videolarını izletip çalışanlardan kendisine "Maşallah hocam", "Çok yakışıklısınız" gibi ifadelerle hitap etmelerini istediğini anlattı. Hakaretle başladı, mobbing ve tacize döndü iddiası Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Sarıyer'de özel bir üniversitede 18 yıldır çalışan 43 yaşındaki kadın, yöneticisi A.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. 2023'ten itibaren yeni yöneticisinin önce kendisine '‘yapamıyorsun, yaptığın iş ne b.. yarar, yalan söylüyorsun, , kuş beyinli, odun gibisin, kapı mı dinliyorsun’ diyerek hakaretler ettiğini bir yıl sonra ise hareketlerinin değiştiğini ve tacize uğradığını söyleyen kadın, yöneticisinin kendisine sosyal medya ve WhatsApp üzerinden mesajlar attığını iddia etti. Yöneticisinin kendisiyle fiziksel temas da kurmaya çalıştığını öne süren kadın, "Şüpheli şahıs ile araç içerisinde yemek yemek için gideceğimiz esnada şüpheli şahıs elimi tuttu. Elimi geri çektiğimde ise ‘ben iş yerindeki başka kızlara daha çok dokunuyorum ne var bunda çok sıkıcısın’ dedi. Ben donup kaldım ve cevap veremedim" diye ifade verdi.'Maşallah hocam, çok yakışıklısınız'E.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde A.G. adlı yöneticinin, 8-10 kişinin bulunduğu sırada Adnan Oktar’ın videosunu izlettirdiğini ve kendisine “maşallah hocam çok yakışıklısınız” şeklinde söylemlerde bulunması için zorladığını iddia etti. E.Ç., ifadesinde, “Bundan sonra arkadaşlarımız da işten atılmaktan ve baskı altında kalmaktan korkacakları için bu şekilde söylemlerde bulunmaya başladılar” dedi.Psikolojik bozuldu, işten çıkarıldımYaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, terapi aldığını ve ilaç kullanmaya başladığını anlatan kadın, şubat ayında işten çıkarıldığını söyledi. Kadının şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

