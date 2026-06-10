https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-rusya-ile-asean-arasindaki-isbirligi-giderek-gucleniyor-1106384440.html

Lavrov: Rusya ile ASEAN arasındaki işbirliği giderek güçleniyor

Lavrov: Rusya ile ASEAN arasındaki işbirliği giderek güçleniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Rusya arasındaki bağların köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, birliğe... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T00:02+0300

2026-06-10T00:02+0300

2026-06-10T00:02+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

avrasya

güneydoğu asya

i̇şbirliği

yeni dünya düzeni

çok kutuplu dünya

güvenlik mimarisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü "ASEAN Gelecek Forumu" katılımcıları için bir mesaj yayınlayarak taraflar arasındaki gelişen ilişkilere dikkat çekti. Rusya ve ASEAN'ın her geçen yıl daha da güçlenen işbirliği bağlarıyla birbirine bağlandığını vurgulayan Lavrov, birlik üyesi ülkelerin şekillenmekte olan çok kutuplu yeni dünya düzeninde hak ettikleri konumu almaları için gereken tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.ASEAN’ın kültürel çeşitliliğe ve "uyum içinde birlikte yaşama" ilkelerine olan bağlılığına vurgu yapan Rus Bakan, bu yaklaşımın bölgede istikrarlı ve dengeli bir mimarinin oluşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.'Güneydoğu Asya, Avrasya'nın ayrılmaz bir parçası'Mevcut jeopolitik koşullarda ASEAN’ın iç bütünlüğünü korumasının ve dış baskılara direnç göstermesinin önemine değinen Lavrov, Güneydoğu Asya’yı; "Lizbon’dan Cakarta’ya, Murmansk’tan Bangkok’a uzanan geniş Avrasya alanının ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı.Bu bölgesel bütünlük vizyonu doğrultusunda ASEAN’a çağrıda bulunan Lavrov, birliğin inşası süren "Büyük Avrasya Ortaklığı"na ve Avrasya güvenlik mimarisine katılmasının kendi uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.Lavrov ayrıca, 18 Haziran’da Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenmesi planlanan Rusya-ASEAN zirvesinin, taraflar arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve ortak adımlar atmak için kritik bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kremlin-rusya-kendi-guvenligini-saglamak-icin-gerekli-tum-onlemleri-aliyor-1106337039.html

rusya

avrasya

güneydoğu asya

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), avrasya, güneydoğu asya, i̇şbirliği, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, güvenlik mimarisi, kazan