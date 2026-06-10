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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-rusya-ile-asean-arasindaki-isbirligi-giderek-gucleniyor-1106384440.html
Lavrov: Rusya ile ASEAN arasındaki işbirliği giderek güçleniyor
Lavrov: Rusya ile ASEAN arasındaki işbirliği giderek güçleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Rusya arasındaki bağların köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, birliğe... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T00:02+0300
2026-06-10T00:02+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
avrasya
güneydoğu asya
i̇şbirliği
yeni dünya düzeni
çok kutuplu dünya
güvenlik mimarisi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü "ASEAN Gelecek Forumu" katılımcıları için bir mesaj yayınlayarak taraflar arasındaki gelişen ilişkilere dikkat çekti. Rusya ve ASEAN'ın her geçen yıl daha da güçlenen işbirliği bağlarıyla birbirine bağlandığını vurgulayan Lavrov, birlik üyesi ülkelerin şekillenmekte olan çok kutuplu yeni dünya düzeninde hak ettikleri konumu almaları için gereken tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.ASEAN’ın kültürel çeşitliliğe ve "uyum içinde birlikte yaşama" ilkelerine olan bağlılığına vurgu yapan Rus Bakan, bu yaklaşımın bölgede istikrarlı ve dengeli bir mimarinin oluşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.'Güneydoğu Asya, Avrasya'nın ayrılmaz bir parçası'Mevcut jeopolitik koşullarda ASEAN’ın iç bütünlüğünü korumasının ve dış baskılara direnç göstermesinin önemine değinen Lavrov, Güneydoğu Asya’yı; "Lizbon’dan Cakarta’ya, Murmansk’tan Bangkok’a uzanan geniş Avrasya alanının ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı.Bu bölgesel bütünlük vizyonu doğrultusunda ASEAN’a çağrıda bulunan Lavrov, birliğin inşası süren "Büyük Avrasya Ortaklığı"na ve Avrasya güvenlik mimarisine katılmasının kendi uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.Lavrov ayrıca, 18 Haziran’da Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenmesi planlanan Rusya-ASEAN zirvesinin, taraflar arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve ortak adımlar atmak için kritik bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kremlin-rusya-kendi-guvenligini-saglamak-icin-gerekli-tum-onlemleri-aliyor-1106337039.html
rusya
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güneydoğu asya
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sergey lavrov, rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), avrasya, güneydoğu asya, i̇şbirliği, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, güvenlik mimarisi, kazan
sergey lavrov, rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), avrasya, güneydoğu asya, i̇şbirliği, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, güvenlik mimarisi, kazan

Lavrov: Rusya ile ASEAN arasındaki işbirliği giderek güçleniyor

00:02 10.06.2026
© Sputnik / Юрий КочетковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Rusya arasındaki bağların köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, birliğe "Büyük Avrasya" ortaklığına katılma çağrısı yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü "ASEAN Gelecek Forumu" katılımcıları için bir mesaj yayınlayarak taraflar arasındaki gelişen ilişkilere dikkat çekti. Rusya ve ASEAN'ın her geçen yıl daha da güçlenen işbirliği bağlarıyla birbirine bağlandığını vurgulayan Lavrov, birlik üyesi ülkelerin şekillenmekte olan çok kutuplu yeni dünya düzeninde hak ettikleri konumu almaları için gereken tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.
ASEAN’ın kültürel çeşitliliğe ve "uyum içinde birlikte yaşama" ilkelerine olan bağlılığına vurgu yapan Rus Bakan, bu yaklaşımın bölgede istikrarlı ve dengeli bir mimarinin oluşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

'Güneydoğu Asya, Avrasya'nın ayrılmaz bir parçası'

Mevcut jeopolitik koşullarda ASEAN’ın iç bütünlüğünü korumasının ve dış baskılara direnç göstermesinin önemine değinen Lavrov, Güneydoğu Asya’yı; "Lizbon’dan Cakarta’ya, Murmansk’tan Bangkok’a uzanan geniş Avrasya alanının ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı.
Bu bölgesel bütünlük vizyonu doğrultusunda ASEAN’a çağrıda bulunan Lavrov, birliğin inşası süren "Büyük Avrasya Ortaklığı"na ve Avrasya güvenlik mimarisine katılmasının kendi uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.
Lavrov ayrıca, 18 Haziran’da Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenmesi planlanan Rusya-ASEAN zirvesinin, taraflar arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve ortak adımlar atmak için kritik bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.
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DÜNYA
Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor
8 Haziran , 13:54
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