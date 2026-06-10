https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/milyonlarca-arac-sahibine-yeni-donem-hasar-ve-deger-kaybi-odemelerinde-sistem-degisiyor-1106390892.html

Milyonlarca araç sahibine yeni dönem: Hasar ve değer kaybı ödemelerinde sistem değişiyor

Milyonlarca araç sahibine yeni dönem: Hasar ve değer kaybı ödemelerinde sistem değişiyor

Sputnik Türkiye

Hasar ve değer kaybı süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte eksper atamaları otomatik yapılacak, değer kaybı... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T10:42+0300

2026-06-10T10:42+0300

2026-06-10T10:42+0300

ekonomi̇

ekspertiz

oto ekspertiz

bursa

ordu

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazaları sonrası yaşanan hasar tespiti ve değer kaybı tazminatı süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte sürücüler için karmaşık hale gelen tamir, ekspertiz ve değer kaybı işlemlerinin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.NTV'nin haberine göre, 1 Nisan 2026 tarihinde Bursa ve Ordu'da pilot olarak uygulamaya alınan sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kullanılmaya başlanacak.Kaza sonrası eksper otomatik atanacakYeni düzenlemeye göre, trafik kazasına karışan araç yetkili servis, anlaşmalı servis veya kaporta-boyacıya götürüldüğünde, kazaya ilişkin belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından eksper otomatik olarak atanacak.Hasara ilişkin başvurular ise araç sahibi tarafından doğrudan yapılacak. Böylece komisyoncu, aracı veya vekaleten işlem yapan kişilerin süreçte yer almasının önüne geçilecek.Vatandaş da eksper talep edebilecekAraçta meydana gelen hasarın tespitini eksperler gerçekleştirecek.Yeni uygulamayla birlikte eksper talebini yalnızca sigorta şirketleri değil, vatandaşlar da oluşturabilecek. Böylece mağdur araç sahipleri, talep ettikleri şekilde otomatik eksper atama sürecine dahil olabilecek.Eksper Atama ve Takip Sistemi devreye giriyorDüzenleme kapsamında Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) hayata geçiriliyor.Sisteme kayıtlı eksperler otomatik olarak atanacak ve hasar tespit işlemlerini gerçekleştirecek. Amaç, ekspertiz süreçlerinde standardizasyon sağlamak ve işlemleri hızlandırmak.40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu olacakYeni uygulamayla birlikte belirli bir hasar sınırı da getiriliyor.Kaza sonrasında ortaya çıkan hasar tutarı, trafik sigortasının maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper atanması zorunlu olacak.2026 yılı için maddi hasar teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlendiği için, 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilecek. Daha düşük tutarlı hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi doğrudan anlaşma sağlayabilecek.Değer kaybı tazminatı hasar dosyasına eklenecekYeni sistemin en dikkat çeken değişikliklerinden biri de değer kaybı tazminatı süreçlerinde yaşanacak.Daha önce ayrı başvuru ve hesaplama süreçleri gerektiren değer kaybı ödemeleri, artık ekspertiz aşamasında belirlenecek ve doğrudan hasar dosyasına dahil edilecek.Örneğin trafik kazasında araçta oluşan 100 bin liralık hasarın yanında, eksper tarafından belirlenen 30 bin liralık değer kaybı da araç sahibine ödenecek.Komisyon ve vekalet ücreti dönemi sona eriyorYeni düzenleme ile birlikte, kaza sonrası araç sahiplerine ulaşarak yüksek değer kaybı alacağı vaadinde bulunan ve vekalet ya da komisyon ücreti talep eden kişi ve yapıların faaliyet alanı da daraltılmış olacak.Böylece araç sahiplerinin ayrıca vekalet ücreti veya komisyon ödemesine gerek kalmayacak.Eksper raporlarına itiraz hakkı olacakHazırlanan ekspertiz raporlarına hem vatandaşlar hem de sigorta şirketleri itiraz edebilecek.İtirazların raporun hazırlanmasının ardından 3 iş günü içinde yapılması gerekecek. İtiraz durumunda yeni bir eksper atanacak. Bu süreçte eksper ücretini ise itiraz eden taraf karşılayacak.33 milyon araç sahibini ilgilendiriyorYaklaşık 33 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme ile hasar ve değer kaybı süreçlerinde daha hızlı, şeffaf ve standart bir yapı oluşturulması hedefleniyor.Pilot uygulaması tamamlanan sistem, 1 Temmuz 2026'dan itibaren Türkiye genelinde resmen yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/taksi-sikayetlerine-karsi-yeni-donem-basladi-sari-hat-devreye-girdi--1106337456.html

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ekspertiz, oto ekspertiz , bursa, ordu, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)