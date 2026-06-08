https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/taksi-sikayetlerine-karsi-yeni-donem-basladi-sari-hat-devreye-girdi--1106337456.html
Taksi şikayetlerine karşı yeni dönem başladı: 'Sarı hat' devreye girdi
Taksi şikayetlerine karşı yeni dönem başladı: 'Sarı hat' devreye girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksicilere yönelik şikayetlerin artmasının ardından 'Sarı Hat' uygulaması devreye girdi. Yeni sistemde müşteriler, taksicilerle ilgili... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T14:08+0300
2026-06-08T14:08+0300
2026-06-08T14:08+0300
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taksi şoförleri
whatsapp
i̇stanbul
şikayet
dolandırıcılık
sarı hat uygulaması
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Taksicilere yönelik müşteriye kötü davranma, kısa mesafe almama ya da fazla ücret talep etme gibi durumlarla ilgili şikayetlerin artması üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni uygulamayı devreye aldı. Sarı Hat isimli uygulamasında vatandaşlar, fahiş ücret, kayıp eşya ve sürücülerle ilgili şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden hizmet verecek 0547 264 34 34 Sarı Hat numarasına anında iletebilecek. Tüm sektörü zan altında bırakıyorlar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilileri, bazı sürücülerin uyguladığı fahiş fiyatların tüm meslek grubunu zan altında bıraktığını belirterek, bu tür kişilerin sistemden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, “300 liralık bir mesafeden binlerce lira tahsil etmek kötü taksicilik değil, adli bir vakadır. Bu kişilerin bu meslekte yeri yok” ifadelerini kullandı.Araçlardaki QR kodlarla direkt hatta ulaşılabilecekWhatsApp üzerinden hizmet verecek Sarı Hat’ın numarası 0547 264 34 34 olarak duyuruldu. Araçların arka kapı iç kısmına yerleştirilen QR kodlar sayesinde yolcuların doğrudan hatta ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, kayıp eşya bildirimlerine kısa sürede dönüş yapıldığını, cüzdan, tablet ve çanta gibi unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca yolcuların olumsuz bir durum yaşaması halinde de anında müdahale edilebildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/aston-villa-taraftarinin-taksici-paylasimi-gundem-oldu-37-kilometrelik-yola-binlerce-lira-alindi-1105861894.html
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taksi, sarı taksi, taksi şoförleri, whatsapp, i̇stanbul, şikayet, dolandırıcılık, sarı hat uygulaması
taksi, sarı taksi, taksi şoförleri, whatsapp, i̇stanbul, şikayet, dolandırıcılık, sarı hat uygulaması
Taksi şikayetlerine karşı yeni dönem başladı: 'Sarı hat' devreye girdi
İstanbul'da taksicilere yönelik şikayetlerin artmasının ardından 'Sarı Hat' uygulaması devreye girdi. Yeni sistemde müşteriler, taksicilerle ilgili şikayetlerini anında whatsApp üzerinden iletebilecek.
Taksicilere yönelik müşteriye kötü davranma, kısa mesafe almama ya da fazla ücret talep etme gibi durumlarla ilgili şikayetlerin artması üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni uygulamayı devreye aldı. Sarı Hat isimli uygulamasında vatandaşlar, fahiş ücret, kayıp eşya ve sürücülerle ilgili şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden hizmet verecek 0547 264 34 34 Sarı Hat numarasına anında iletebilecek.
Tüm sektörü zan altında bırakıyorlar
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilileri, bazı sürücülerin uyguladığı fahiş fiyatların tüm meslek grubunu zan altında bıraktığını belirterek, bu tür kişilerin sistemden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, “300 liralık bir mesafeden binlerce lira tahsil etmek kötü taksicilik değil, adli bir vakadır. Bu kişilerin bu meslekte yeri yok” ifadelerini kullandı.
Araçlardaki QR kodlarla direkt hatta ulaşılabilecek
WhatsApp üzerinden hizmet verecek Sarı Hat’ın numarası 0547 264 34 34 olarak duyuruldu. Araçların arka kapı iç kısmına yerleştirilen QR kodlar sayesinde yolcuların doğrudan hatta ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, kayıp eşya bildirimlerine kısa sürede dönüş yapıldığını, cüzdan, tablet ve çanta gibi unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca yolcuların olumsuz bir durum yaşaması halinde de anında müdahale edilebildiği ifade edildi.