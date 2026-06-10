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LGS öncesi aile ve öğrencilere altın tavsiyeler: Aileler çocuklarına ne söylemeli?
LGS öncesi aile ve öğrencilere altın tavsiyeler: Aileler çocuklarına ne söylemeli?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T16:26+0300
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2026 LGS sınavı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 14 Haziran tarihinde yapılması planlanan sınav, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla bir gün öne çekilmişti. Sınav öncesinde okullarda salon düzenlemeleri, bina hazırlıkları ve diğer teknik süreçler tamamlanacak.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, LGS öncesi öğrenci ve veliler için faydalı olacak bilgiler aktardı. LGS sınavı için öğrenci ve ailelerine tüyolar veren Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, şunları söyledi:
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radyo sputnik, radyo, radyo, liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, türkiye
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LGS öncesi aile ve öğrencilere altın tavsiyeler: Aileler çocuklarına ne söylemeli?

16:26 10.06.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı oldu.
2026 LGS sınavı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 14 Haziran tarihinde yapılması planlanan sınav, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla bir gün öne çekilmişti. Sınav öncesinde okullarda salon düzenlemeleri, bina hazırlıkları ve diğer teknik süreçler tamamlanacak.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, LGS öncesi öğrenci ve veliler için faydalı olacak bilgiler aktardı. LGS sınavı için öğrenci ve ailelerine tüyolar veren Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, şunları söyledi:
Sadece öğrenciler değil, aileler de uzun süredir buna hazırlanıyor. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdiler. Bir dönüm noktası niteliğinde görünüyor, tabii hepimiz aileler için, öğrenciler için.Kritik bir sınava girecekler. Bu 3-4 gün içerisinde de sınava hazırlık bence çok önem taşıyor. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak.Zaten akademik hazırlıklarını tamamladıklarını düşünüyorum. Ama diğer alandaki hazırlıklarını da yapmaları gerekiyor. Tabii biz belirli bir düzeyde kaygının olmasını istiyoruz, stresin olmasını istiyoruz.Stres bir öğrencinin dikkatini artıracak, performansını olumlu etkileyecek. Ancak bu aşırıya kaçarsa bu 3-4 gün içerisinde, o zaman öğrenci bu kadar 8 aydır hazırlanmış olduğu sınavın sonucunu istediği gibi alamayabilir. Tabii ailelerden çok gerçekçi beklentiler, gerçekçi hedefler geliştirmesini istiyoruz.Yani başarı sadece bu sınavın sonucuyla ilişkilendirilmemeli. Ve bu da çocuğa yansıtılmamalı. Şu mesajı verin, sen elinden geleni yaptın, bu bizim için çok önemli.Seni sınav sonucundan bağımsız olarak biz seni seviyoruz ve destekliyoruz. Yani sen bunda başarılı olmazsan şöyle olacak, böyle olacak gibi yaptırımlar, olumsuz şeyler değil. Hayır, başarısız da olunsa biz seni çabandan dolayı, biz sen olduğun için biz seni seviyoruz, anneniz babanız yanınızdayız.Bu sınav hayatının tamamı değil, sakın unutma. Bu sadece bunlardan birisi. Gösterdiğin emek ve çaba çok önemli, çok kıymetli gibi olumlu ve destekleyici mesajlar verin lütfen.Bunu istiyoruz ailelerden. En azından o anne baba beklentisini daha böyle düzenlere göre edebilirsek kendini daha iyi hissedebilir diye düşünüyorum. Sınav hayat başarısı değil aslında.Hayat başarısı başka yerlerde. Çocuklarımızı, gençlerimizi buna hazırlamamız lazım. Sınav olması gereken bir şey, sistemin gerekliliği.Ben hem başarılı olacağım, hem hayatımı şekillendireceğim, hem de anne babamı mutlu edeceğim. Ama bunu da başarılı olarak mutlu edeceğim. İşte kaygı ve stres burada başlıyor.Çocuğu bu şekilde motive edeceğini düşünüyor. Yani bak ben bu kadar emek verdim, bak sana bu kadar kurs parası, bu kadar öğretmen parası verdik. Bunu direkt çocuğa söylemese bile, bunu konuşma içerisinde, aile sohbeti içerisinde konuşuyor olmaları, çocuklar bunların çok farkındalar gençler.Öğrencilere gelirsek. Evet hocam. Şimdi tabii artık bu saatten sonra oturup yeni konular öğrenmek, yeni dersler çalışmak çok iyi bir sonuç vermeyecektir.Uyku saatleri çok önemli. Uyku saatlerini üç günde düzenlesinler, iyi uyusunlar. Beslenmelerine dikkat etsinler.Özellikle sınavdan önceki o cuma günü. Uykuları, beslenmeleri. Kendilerini ertesi günü zora sokacak, sorun yaratacak bir şeyden kaçınsınlar.Ekran kullanımı. Biraz bundan uzak dursunlar. Bu çünkü onların dikkatlerini dağıtacak, dikkati başka yöne çekecek.Sosyal medya ve ekran kullanımını sınırlasınlar. Keşke imkanları varsa biraz açık havada aileleriyle. Tamamen sınav stresinden uzak, onu konuşmadan birkaç saat geçirsinler.En önemli noktaya geliyorum. Sınav günü için gerekli belgeleri bir gün önceden hazırlasınlar lütfen.
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