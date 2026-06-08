https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kremlin-rusya-kendi-guvenligini-saglamak-icin-gerekli-tum-onlemleri-aliyor-1106337039.html

Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor

Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın sınır hatlarındaki NATO askeri hareketliliğinden Ukrayna'daki son gelişmelere ve Ermenistan'daki seçimlere kadar gündemdeki... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T13:54+0300

2026-06-08T13:54+0300

2026-06-08T13:52+0300

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Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları attığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetimini ve Batı'yı sert sözlerle eleştirdi.‘NATO altyapısı on yıllardır sınırlarımıza yaklaşıyor’NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatları değerlendiren Peskov, bu durumun yeni olmadığını ve Moskova tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:‘Kiev’in terör eylemleri nedeniyle müzakere etmek zor’Ukrayna krizi ve barış görüşmelerine de değinen Peskov, Kiev’in izlediği politikalar nedeniyle şu an için bir müzakere zemini görmediklerini ifade etti.Kiev rejiminin barış sürecini baltaladığını savunan Peskov, şunu dedi: Peskov ayrıca, Moskova - Simferopol (Kırım) seferini yapan bir yolcu trenine düzenlenen saldırıyı doğrudan “Kiev rejiminin canice bir eylemi" olarak nitelendirdi.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rus yetkililerin, Kırım'daki yakıt tedariki ve güvenliği konusunda yaşanan sorunların üstesinden gelmek adına kapsamlı bir önlemler paketi üzerinde çalıştığını açıkladı.Ermenistan seçimleriErmenistan'da yapılan seçimlere ilişkin süreci de takip ettiklerini belirten Peskov, "Kremlin, Ermenistan’daki seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Çok sayıda ihlal iddiası da dahil olmak üzere gelen tüm raporları ve açıklamaları yakından kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

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