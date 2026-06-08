Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kremlin-rusya-kendi-guvenligini-saglamak-icin-gerekli-tum-onlemleri-aliyor-1106337039.html
Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor
Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın sınır hatlarındaki NATO askeri hareketliliğinden Ukrayna'daki son gelişmelere ve Ermenistan'daki seçimlere kadar gündemdeki... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T13:54+0300
2026-06-08T13:52+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
nato
ukrayna
ermenistan
kırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları attığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetimini ve Batı'yı sert sözlerle eleştirdi.‘NATO altyapısı on yıllardır sınırlarımıza yaklaşıyor’NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatları değerlendiren Peskov, bu durumun yeni olmadığını ve Moskova tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:‘Kiev’in terör eylemleri nedeniyle müzakere etmek zor’Ukrayna krizi ve barış görüşmelerine de değinen Peskov, Kiev’in izlediği politikalar nedeniyle şu an için bir müzakere zemini görmediklerini ifade etti.Kiev rejiminin barış sürecini baltaladığını savunan Peskov, şunu dedi: Peskov ayrıca, Moskova - Simferopol (Kırım) seferini yapan bir yolcu trenine düzenlenen saldırıyı doğrudan “Kiev rejiminin canice bir eylemi" olarak nitelendirdi.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rus yetkililerin, Kırım'daki yakıt tedariki ve güvenliği konusunda yaşanan sorunların üstesinden gelmek adına kapsamlı bir önlemler paketi üzerinde çalıştığını açıkladı.Ermenistan seçimleriErmenistan'da yapılan seçimlere ilişkin süreci de takip ettiklerini belirten Peskov, "Kremlin, Ermenistan’daki seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Çok sayıda ihlal iddiası da dahil olmak üzere gelen tüm raporları ve açıklamaları yakından kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abden-gerilimi-tirmandiracak-yeni-adimlar-kallas-yaptirim-ve-kredi-paketlerini-acikladi-1106336559.html
rusya
ukrayna
ermenistan
kırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, nato, ukrayna, ermenistan, kırım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, nato, ukrayna, ermenistan, kırım

Kremlin: Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor

13:54 08.06.2026
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın sınır hatlarındaki NATO askeri hareketliliğinden Ukrayna'daki son gelişmelere ve Ermenistan'daki seçimlere kadar gündemdeki kritik konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları attığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetimini ve Batı'yı sert sözlerle eleştirdi.

‘NATO altyapısı on yıllardır sınırlarımıza yaklaşıyor’

NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatları değerlendiren Peskov, bu durumun yeni olmadığını ve Moskova tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:
“NATO’nun askeri altyapısının sınırlarımıza doğru kayması on yıllardır devam eden bir süreç. Elbette bu süreç, Savunma Bakanlığımız tarafından en titiz şekilde ve yakından takip ediliyor. Rusya, kendi güvenliğini garanti altına almak için gerekli tüm önlemleri alıyor."

‘Kiev’in terör eylemleri nedeniyle müzakere etmek zor’

Ukrayna krizi ve barış görüşmelerine de değinen Peskov, Kiev’in izlediği politikalar nedeniyle şu an için bir müzakere zemini görmediklerini ifade etti.
Kiev rejiminin barış sürecini baltaladığını savunan Peskov, şunu dedi:
“Kiev’in terör eylemlerinin gölgesinde, bugün bir müzakere olasılığını tahayyül etmek oldukça güç. Kiev, Ukrayna’daki barışçıl çözüm sürecini yavaşlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.”
Peskov ayrıca, Moskova - Simferopol (Kırım) seferini yapan bir yolcu trenine düzenlenen saldırıyı doğrudan “Kiev rejiminin canice bir eylemi" olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca Rus yetkililerin, Kırım'daki yakıt tedariki ve güvenliği konusunda yaşanan sorunların üstesinden gelmek adına kapsamlı bir önlemler paketi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Ermenistan seçimleri

Ermenistan'da yapılan seçimlere ilişkin süreci de takip ettiklerini belirten Peskov, "Kremlin, Ermenistan’daki seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Çok sayıda ihlal iddiası da dahil olmak üzere gelen tüm raporları ve açıklamaları yakından kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
DÜNYA
AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала