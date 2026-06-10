https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-bati-avrupadaki-tum-guvenlik-sistemlerini-tamamen-yok-etti-1106400442.html

Lavrov: Batı, Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok etti

Lavrov: Batı, Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini belirtti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T14:27+0300

2026-06-10T14:27+0300

2026-06-10T14:27+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

batı

avrupa

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

avrasya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini ifade etti.Lavrov, silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmaların ortadan kaldırıldığının altını çizdi.Rus diplomat, “Avrupa’daki güvenlik sistemi, Batılı meslektaşlarımız tarafından tamamen yok edildi. Silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmalar ortadan kaldırıldı” diye konuştu.Lavrov ayrıca, Avrasya bölgesinin jeopolitik çatışma alanı haline gelmesinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-rusya-ile-asean-arasindaki-isbirligi-giderek-gucleniyor-1106384440.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), avrasya