https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-bati-avrupadaki-tum-guvenlik-sistemlerini-tamamen-yok-etti-1106400442.html
Lavrov: Batı, Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok etti
Lavrov: Batı, Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini belirtti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T14:27+0300
2026-06-10T14:27+0300
2026-06-10T14:27+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
batı
avrupa
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
avrasya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini ifade etti.Lavrov, silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmaların ortadan kaldırıldığının altını çizdi.Rus diplomat, “Avrupa’daki güvenlik sistemi, Batılı meslektaşlarımız tarafından tamamen yok edildi. Silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmalar ortadan kaldırıldı” diye konuştu.Lavrov ayrıca, Avrasya bölgesinin jeopolitik çatışma alanı haline gelmesinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-rusya-ile-asean-arasindaki-isbirligi-giderek-gucleniyor-1106384440.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), avrasya
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), avrasya
Lavrov: Batı, Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Batı’nın Avrupa'daki tüm güvenlik sistemlerini tamamen yok ettiğini ifade etti.
Lavrov, silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmaların ortadan kaldırıldığının altını çizdi.
Rus diplomat, “Avrupa’daki güvenlik sistemi, Batılı meslektaşlarımız tarafından tamamen yok edildi. Silahların kontrolü alanında tüm önemli anlaşmalar ortadan kaldırıldı” diye konuştu.
Lavrov ayrıca, Avrasya bölgesinin jeopolitik çatışma alanı haline gelmesinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.