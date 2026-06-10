Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kanada-bir-pilot-17-yil-boyunca-sahte-lisansla-yolcu-tasidi-1106391042.html
Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı
Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı
Sputnik Türkiye
Kanada’da Air Canada pilotu Geoffrey Wall, gerekli pilot lisansına sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca 900’den fazla uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:58+0300
2026-06-10T10:58+0300
dünya
air canada
pilot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106391771_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_9dd00492459e0c5429dc724676260c8b.png
Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall hakkında, yaklaşık 17 yıl boyunca sahte pilot lisansı kullandığı iddiasıyla cezai suçlama yöneltildiğini duyurdu. Yetkililer, Wall’un Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Wall, 1 Haziran’da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall’un 2009 ile 2025 yılları arasında gerekli lisansı almadan ve zorunlu sınavları tamamlamadan 900’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını belirledi.900’den Fazla Uçuşta Görev Yaptığı Öne SürüldüOntario’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peel Bölge Polis Şefi Yardımcısı Milinovich, soruşturmanın dikkat çekici boyutuna vurgu yaptı.Milinovich, “Bu soruşturma ve etrafındaki detaylar bir film senaryosu gibi” ifadelerini kullanarak, Wall’un yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi yolcu uçaklarını kullandığını ve zamanla komutan pilot pozisyonuna yükseldiğini söyledi.Milyonlarca Dolarlık Gelir Elde Ettiği İddiasıPolis yetkilileri, Wall’un söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında pilotun lisans ve eğitim geçmişine ilişkin belgelerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.Olayın ortaya çıkmasının ardından havacılık güvenliği ve denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretleri gündeme gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/sahte-doktora-baskin-evi-muayenehane-yapmis-1106373335.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106391771_85:0:618:400_1920x0_80_0_0_ade61be77fc3508fff63b86c5317daee.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
air canada, pilot
air canada, pilot

Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı

10:58 10.06.2026
© FotoğrafKaptan pilot
Kaptan pilot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Kanada’da Air Canada pilotu Geoffrey Wall, gerekli pilot lisansına sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca 900’den fazla uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall hakkında, yaklaşık 17 yıl boyunca sahte pilot lisansı kullandığı iddiasıyla cezai suçlama yöneltildiğini duyurdu. Yetkililer, Wall’un Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Wall, 1 Haziran’da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall’un 2009 ile 2025 yılları arasında gerekli lisansı almadan ve zorunlu sınavları tamamlamadan 900’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını belirledi.

900’den Fazla Uçuşta Görev Yaptığı Öne Sürüldü

Ontario’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peel Bölge Polis Şefi Yardımcısı Milinovich, soruşturmanın dikkat çekici boyutuna vurgu yaptı.
Milinovich, “Bu soruşturma ve etrafındaki detaylar bir film senaryosu gibi” ifadelerini kullanarak, Wall’un yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi yolcu uçaklarını kullandığını ve zamanla komutan pilot pozisyonuna yükseldiğini söyledi.

Milyonlarca Dolarlık Gelir Elde Ettiği İddiası

Polis yetkilileri, Wall’un söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında pilotun lisans ve eğitim geçmişine ilişkin belgelerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından havacılık güvenliği ve denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretleri gündeme gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
TÜRKİYE
Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Dün, 15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала