https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kanada-bir-pilot-17-yil-boyunca-sahte-lisansla-yolcu-tasidi-1106391042.html
Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı
Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı
Sputnik Türkiye
Kanada’da Air Canada pilotu Geoffrey Wall, gerekli pilot lisansına sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca 900’den fazla uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:58+0300
2026-06-10T10:58+0300
2026-06-10T10:58+0300
dünya
air canada
pilot
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Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall hakkında, yaklaşık 17 yıl boyunca sahte pilot lisansı kullandığı iddiasıyla cezai suçlama yöneltildiğini duyurdu. Yetkililer, Wall’un Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Wall, 1 Haziran’da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall’un 2009 ile 2025 yılları arasında gerekli lisansı almadan ve zorunlu sınavları tamamlamadan 900’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını belirledi.900’den Fazla Uçuşta Görev Yaptığı Öne SürüldüOntario’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peel Bölge Polis Şefi Yardımcısı Milinovich, soruşturmanın dikkat çekici boyutuna vurgu yaptı.Milinovich, “Bu soruşturma ve etrafındaki detaylar bir film senaryosu gibi” ifadelerini kullanarak, Wall’un yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi yolcu uçaklarını kullandığını ve zamanla komutan pilot pozisyonuna yükseldiğini söyledi.Milyonlarca Dolarlık Gelir Elde Ettiği İddiasıPolis yetkilileri, Wall’un söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında pilotun lisans ve eğitim geçmişine ilişkin belgelerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.Olayın ortaya çıkmasının ardından havacılık güvenliği ve denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretleri gündeme gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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air canada, pilot
Kanada bir pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla yolcu taşıdı
Kanada’da Air Canada pilotu Geoffrey Wall, gerekli pilot lisansına sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca 900’den fazla uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall hakkında, yaklaşık 17 yıl boyunca sahte pilot lisansı kullandığı iddiasıyla cezai suçlama yöneltildiğini duyurdu. Yetkililer, Wall’un Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Wall, 1 Haziran’da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall’un 2009 ile 2025 yılları arasında gerekli lisansı almadan ve zorunlu sınavları tamamlamadan 900’den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını belirledi.
900’den Fazla Uçuşta Görev Yaptığı Öne Sürüldü
Ontario’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peel Bölge Polis Şefi Yardımcısı Milinovich, soruşturmanın dikkat çekici boyutuna vurgu yaptı.
Milinovich, “Bu soruşturma ve etrafındaki detaylar bir film senaryosu gibi” ifadelerini kullanarak, Wall’un yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi yolcu uçaklarını kullandığını ve zamanla komutan pilot pozisyonuna yükseldiğini söyledi.
Milyonlarca Dolarlık Gelir Elde Ettiği İddiası
Polis yetkilileri, Wall’un söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında pilotun lisans ve eğitim geçmişine ilişkin belgelerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından havacılık güvenliği ve denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretleri gündeme gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.