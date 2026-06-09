https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/sahte-doktora-baskin-evi-muayenehane-yapmis-1106373335.html
Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Sputnik Türkiye
Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:30+0300
2026-06-09T15:30+0300
2026-06-09T15:30+0300
türki̇ye
doktor
mersin
muayene
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15a93c24b244e3679ba8b2ee233726a8.jpg
Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f9af919acda56c46ce790f130f82fd71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doktor, mersin, muayene
Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.
Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.
Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.