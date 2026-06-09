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Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış
Sputnik Türkiye
Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:30+0300
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html
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doktor, mersin, muayene
doktor, mersin, muayene

Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış

15:30 09.06.2026
© AADoktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.
Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.
Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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ATM üzerinden sahte dolar vurgunu: 102 bin 750 sahte doları sisteme dahil ettiler
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