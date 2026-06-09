https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/sahte-doktora-baskin-evi-muayenehane-yapmis-1106373335.html

Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış

Sahte doktora baskın: Evi muayenehane yapmış

Sputnik Türkiye

Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:30+0300

2026-06-09T15:30+0300

2026-06-09T15:30+0300

türki̇ye

doktor

mersin

muayene

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html

türki̇ye

mersin

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