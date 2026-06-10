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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/israil-ramat-david-hava-ussune-iran-fuzesi-atildigini-dogruladi-1106407715.html
İsrail, Ramat David Hava Üssü'ne İran füzesi atıldığını doğruladı
İsrail, Ramat David Hava Üssü'ne İran füzesi atıldığını doğruladı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iki gün önce gerçekleşen İran füze saldırısında Ramat David Hava Üssü’nün zarar gördüğünü doğruladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T18:31+0300
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hipersonik füze
balistik füze programı
balistik füze
saldırı
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İsrail, ülkenin kuzeyinde bulunan Ramat David Hava Üssü’nün 7-8 Haziran tarihlerinde İran saldırısında vurulduğunu itiraf etti.İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir askeri yetkili, depolardan birinin hasar aldığını ancak hasarın doğrudan bir isabetten kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmediğini belirtti.Uydu görüntüleri, İran'la yaşanan son gerginlik sırasında üssün bir hangarının hasar gördüğünü göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/israil-abdnin-talebiyle-iran-saldirilarini-durdurdu-ama-lubnan-icin-tam-guc-karari-verdi-1106346191.html
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ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, füze, hipersonik füze, balistik füze programı, balistik füze, saldırı, bombalı saldırı
ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, füze, hipersonik füze, balistik füze programı, balistik füze, saldırı, bombalı saldırı

İsrail, Ramat David Hava Üssü'ne İran füzesi atıldığını doğruladı

18:31 10.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iki gün önce gerçekleşen İran füze saldırısında Ramat David Hava Üssü’nün zarar gördüğünü doğruladı.
İsrail, ülkenin kuzeyinde bulunan Ramat David Hava Üssü’nün 7-8 Haziran tarihlerinde İran saldırısında vurulduğunu itiraf etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir askeri yetkili, depolardan birinin hasar aldığını ancak hasarın doğrudan bir isabetten kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmediğini belirtti.
Uydu görüntüleri, İran'la yaşanan son gerginlik sırasında üssün bir hangarının hasar gördüğünü göstermişti.
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