https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/israil-abdnin-talebiyle-iran-saldirilarini-durdurdu-ama-lubnan-icin-tam-guc-karari-verdi-1106346191.html
İsrail, ABD'nin talebiyle İran saldırılarını durdurdu ama Lübnan i̇çin 'tam güç' kararı verdi
İsrail, ABD'nin talebiyle İran saldırılarını durdurdu ama Lübnan i̇çin 'tam güç' kararı verdi
Sputnik Türkiye
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldı. İsrail kanalı N12'nin üst düzey kaynaklara... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T18:28+0300
2026-06-08T18:28+0300
2026-06-08T18:28+0300
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Orta Doğu krizi dünya kamuoyunun odağındayken, bölgedeki dengeleri tamamen değiştirecek güçte bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail merkezli N12 televizyonu, üst düzey bir İsrail resmi kaynağına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışma politikasında ani bir frene bastığını duyurdu. Alınan bilgilere göre İsrail ordusu, ABD'nin doğrudan talebi üzerine İran hava saldırıları ve askeri operasyonlarını durdurdu. Ancak bu karar bölgeye barış getirmeye yetmedi; İsrail'in hedef küçülterek tüm askeri gücünü Lübnan sınırına kaydıracağı açıklandı.Trump i̇stedi, İsrail İran operasyonunu askıya aldıPazartesi günü erken saatlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerilimi düşürmeye yönelik kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, hem İsrail hem de İran kanadının aslında acil bir ateşkes arayışında olduğunu, ancak bu sürecin "cahillik veya aptallık" nedeniyle engellendiğini belirtti. Bu diplomatik trafiğin hemen ardından, Beyaz Saray'ın talebi doğrultusunda İsrail'in İran'a yönelik misilleme ve saldırı planlarını resmi olarak durdurduğu ilan edildi.Güney Lübnan'a saldırılar "tam güçle" devam edecekİran cephesinde silahlar şimdilik sussa da, İsrail-Lübnan sınırı için korkutucu bir senaryo devreye sokuldu. İsrailli askeri kaynağın aktardığına göre, Güney Lübnan'a yönelik saldırılar önümüzdeki günlerde hiçbir hız kesmeden, aksine "tam güçle" yürütülmeye devam edecek. Tel Aviv yönetiminin stratejik olarak kaynaklarını tamamen bu hatta yoğunlaştıracağı öngörülüyor."Hizbullah saldırırsa dahiya bölgesini vururuz"İsrail kanadından gelen açıklamalarda, Şii Hizbullah hareketi de doğrudan tehdit edildi. Üst düzey yetkili, Hizbullah'ın Kuzey İsrail topraklarına yönelik roket ve füze saldırılarına devam etmesi halinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiya bölgesine ağır hava saldırıları düzenleyeceğini kesin bir dille ifade etti.İran'dan misilleme uyarısı: "Lübnan vurulursa daha sert vururuz"Öte yandan, İran askeri komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtmiş, fakat Lübnan'ı bir kırmızı çizgi olarak ilan etmişti. Tahran Yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik daha fazla saldırı gerçekleştirmesi durumunda, Tel Aviv'e yönelik çok daha yıkıcı ve geniş kapsamlı saldırılar düzenleyecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu. İsrail'in Lübnan operasyonlarına devam etme kararı, İran-İsrail savaşı riskini küresel boyutta diri tutmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lavrovdan-zelenskiye-mektup-tepkisi-nazik-insanlar-boyle-yapmaz-1106340977.html
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i̇srail, i̇ran, hizbullah, lübnan, donald trump, ortadoğu, haberler
i̇srail, i̇ran, hizbullah, lübnan, donald trump, ortadoğu, haberler
İsrail, ABD'nin talebiyle İran saldırılarını durdurdu ama Lübnan i̇çin 'tam güç' kararı verdi
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldı. İsrail kanalı N12'nin üst düzey kaynaklara dayandırdığı rapora göre, Tahran ile gerilim askıya alınırken, Güney Lübnan'a yönelik askeri operasyonlar önümüzdeki günlerde tam güçle devam edecek.
Orta Doğu krizi dünya kamuoyunun odağındayken, bölgedeki dengeleri tamamen değiştirecek güçte bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsrail merkezli N12 televizyonu, üst düzey bir İsrail resmi kaynağına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışma politikasında ani bir frene bastığını duyurdu. Alınan bilgilere göre İsrail ordusu, ABD'nin doğrudan talebi üzerine İran hava saldırıları ve askeri operasyonlarını durdurdu. Ancak bu karar bölgeye barış getirmeye yetmedi; İsrail'in hedef küçülterek tüm askeri gücünü Lübnan sınırına kaydıracağı açıklandı.
Trump i̇stedi, İsrail İran operasyonunu askıya aldı
Pazartesi günü erken saatlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
ile ABD
Başkanı Donald Trump
arasında gerilimi düşürmeye yönelik kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, hem İsrail
hem de İran
kanadının aslında acil bir ateşkes
arayışında olduğunu, ancak bu sürecin "cahillik veya aptallık" nedeniyle engellendiğini belirtti. Bu diplomatik trafiğin hemen ardından, Beyaz Saray'ın talebi doğrultusunda
İsrail'in İran'a yönelik misilleme ve saldırı planlarını resmi olarak durdurduğu ilan edildi.
Güney Lübnan'a saldırılar "tam güçle" devam edecek
İran cephesinde silahlar şimdilik sussa da, İsrail-Lübnan sınırı
için korkutucu bir senaryo devreye sokuldu. İsrailli askeri kaynağın aktardığına göre, Güney Lübnan'a yönelik saldırılar
önümüzdeki günlerde hiçbir hız kesmeden, aksine "tam güçle" yürütülmeye devam edecek. Tel Aviv
yönetiminin stratejik olarak kaynaklarını tamamen bu hatta yoğunlaştıracağı öngörülüyor.
"Hizbullah saldırırsa dahiya bölgesini vururuz"
İsrail kanadından gelen açıklamalarda, Şii Hizbullah hareketi
de doğrudan tehdit edildi. Üst düzey yetkili, Hizbullah'ın Kuzey İsrail
topraklarına yönelik roket ve füze saldırılarına devam etmesi halinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın
başkenti Beyrut'ta yer alan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiya bölgesine
ağır hava saldırıları düzenleyeceğini kesin bir dille ifade etti.
İran'dan misilleme uyarısı: "Lübnan vurulursa daha sert vururuz"
Öte yandan, İran askeri komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtmiş, fakat Lübnan'ı bir kırmızı çizgi olarak ilan etmişti. Tahran Yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik daha fazla saldırı gerçekleştirmesi durumunda, Tel Aviv'e yönelik çok daha yıkıcı ve geniş kapsamlı saldırılar düzenleyecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu. İsrail'in Lübnan operasyonlarına devam etme kararı, İran-İsrail savaşı riskini küresel boyutta diri tutmaya devam ediyor.