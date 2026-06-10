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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abd-irandan-petrol-tasiyan-bir-tankeri-vurdugunu-duyurdu-1106410751.html
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD güçleri, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri, devam eden ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle vurdu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T21:47+0300
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dünya
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Umman Körfezi’nde Palau bayraklı M/T Settebello gemisinin talimatlara uymaması üzerine vurulduğu belirtildi.Tankerin devam eden ambargoyu ihlal ederek İran’dan petrol taşımaya çalıştığı açıklandı.
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abd, i̇ran, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, brent petrol
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, brent petrol

ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu

21:47 10.06.2026
© Fotoğraf : CentcomABD, petrol tankerini vurdu
ABD, petrol tankerini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf : Centcom
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ABD güçleri, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri, devam eden ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle vurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Umman Körfezi’nde Palau bayraklı M/T Settebello gemisinin talimatlara uymaması üzerine vurulduğu belirtildi.
Tankerin devam eden ambargoyu ihlal ederek İran’dan petrol taşımaya çalıştığı açıklandı.
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