https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abd-irandan-petrol-tasiyan-bir-tankeri-vurdugunu-duyurdu-1106410751.html
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD güçleri, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri, devam eden ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle vurdu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T21:47+0300
2026-06-10T21:47+0300
2026-06-10T21:47+0300
dünya
abd
i̇ran
savaş
savaş bakanı
savaş uçağı
savaş gemisi
petrol
brent petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106410481_0:1:667:376_1920x0_80_0_0_df51d66d42001ac635fdd4ed6215f84a.jpg
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Umman Körfezi’nde Palau bayraklı M/T Settebello gemisinin talimatlara uymaması üzerine vurulduğu belirtildi.Tankerin devam eden ambargoyu ihlal ederek İran’dan petrol taşımaya çalıştığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/pentagon-sefi-hegseth-guantanamo-baye-gitti-1106404449.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106410481_82:0:585:377_1920x0_80_0_0_8a0e31ee47ab8b6fb91d624335d450fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, brent petrol
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, brent petrol
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
ABD güçleri, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri, devam eden ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle vurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Umman Körfezi’nde Palau bayraklı M/T Settebello gemisinin talimatlara uymaması üzerine vurulduğu belirtildi.
Tankerin devam eden ambargoyu ihlal ederek İran’dan petrol taşımaya çalıştığı açıklandı.