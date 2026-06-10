https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/irakta-bir-sii-milis-grup-daha-silah-envanterini-hukumete-teslim-etti-1106400145.html

Irak'ta bir Şii milis grup daha silah envanterini hükümete teslim etti

Irak'ta bir Şii milis grup daha silah envanterini hükümete teslim etti

Sputnik Türkiye

Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T14:05+0300

2026-06-10T14:05+0300

2026-06-10T14:05+0300

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i̇mam ali tugayları

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Hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçleri bünyesine entegrasyonu amacıyla kurulan komisyonun, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın hükümet programı doğrultusunda ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Şii milis gruplardan Asaib Ehlilhak Hareketi de silahların devlete teslimi konusuna olumlu yaklaştığı açıklamıştı.Irak Hizbullahı ve Nuceba Hareketi gibi bazı gruplar ise silahlarını teslim etmeyeceklerini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iran-abd-ve-israil-ateskes-ihlalleriyle-diplomatik-sureci-baltaliyor-1106398386.html

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irak, i̇mam ali tugayları