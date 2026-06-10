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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/irakta-bir-sii-milis-grup-daha-silah-envanterini-hukumete-teslim-etti-1106400145.html
Irak'ta bir Şii milis grup daha silah envanterini hükümete teslim etti
Irak'ta bir Şii milis grup daha silah envanterini hükümete teslim etti
Sputnik Türkiye
Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T14:05+0300
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Hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçleri bünyesine entegrasyonu amacıyla kurulan komisyonun, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın hükümet programı doğrultusunda ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Şii milis gruplardan Asaib Ehlilhak Hareketi de silahların devlete teslimi konusuna olumlu yaklaştığı açıklamıştı.Irak Hizbullahı ve Nuceba Hareketi gibi bazı gruplar ise silahlarını teslim etmeyeceklerini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iran-abd-ve-israil-ateskes-ihlalleriyle-diplomatik-sureci-baltaliyor-1106398386.html
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irak, i̇mam ali tugayları
irak, i̇mam ali tugayları

Irak'ta bir Şii milis grup daha silah envanterini hükümete teslim etti

14:05 10.06.2026
© AA / Fariq Faraj MahmoodIrak - mayın - Irak- Irak-İran Savaşı
Irak - mayın - Irak- Irak-İran Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Fariq Faraj Mahmood
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Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti.
Hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.
Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçleri bünyesine entegrasyonu amacıyla kurulan komisyonun, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın hükümet programı doğrultusunda ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Irak'ta bir süre önce de Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam araç ve silah envanterini hükümete teslim etmişti.
Şii milis gruplardan Asaib Ehlilhak Hareketi de silahların devlete teslimi konusuna olumlu yaklaştığı açıklamıştı.
Irak Hizbullahı ve Nuceba Hareketi gibi bazı gruplar ise silahlarını teslim etmeyeceklerini bildirmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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