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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-1106388008.html
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T09:09+0300
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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, resmi gazete

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

09:09 10.06.2026
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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