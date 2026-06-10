https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-1106388008.html

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T09:09+0300

2026-06-10T09:09+0300

2026-06-10T09:09+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

cumhuriyet

resmi gazete

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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, resmi gazete