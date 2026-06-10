https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-1106388008.html
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T09:09+0300
2026-06-10T09:09+0300
2026-06-10T09:09+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
cumhuriyet
resmi gazete
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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, resmi gazete
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.