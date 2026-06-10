https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/guneyde-sicakliklar-yukseliyor-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106385993.html

Güneyde sıcaklıklar yükseliyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

Güneyde sıcaklıklar yükseliyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Güneydoğu Anadolu hariç yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı güneyde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu( Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz(Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları güney bölgelerde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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