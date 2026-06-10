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Güneyde sıcaklıklar yükseliyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak
Güneyde sıcaklıklar yükseliyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Güneydoğu Anadolu hariç yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı güneyde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu( Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz(Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları güney bölgelerde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Güneyde sıcaklıklar yükseliyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

06:54 10.06.2026
© AASağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Güneydoğu Anadolu hariç yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı güneyde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu( Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz(Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları güney bölgelerde 30 dereceyi geçerken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.

MARMARA

Bursa - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Edirne - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.Karahisar - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli - 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana - 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kayseri - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bartın - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Bolu - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
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