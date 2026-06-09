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Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:44+0300
2026-06-09T12:44+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
manisa
kütahya
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sağanak geçişlerine dikkatSel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, manisa, kütahya, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış

Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı

12:44 09.06.2026
© AASağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra
Manisa'nın doğusu,
Kütahya,
Uşak,
Denizli,
Afyonkarahisar,
Isparta,
Burdur,
Konya'nın batısı ve
Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak geçişlerine dikkat

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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