https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuvvetli-saganak-geliyor-meteorolojiden-9-kente-uyari-1106363486.html
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:44+0300
2026-06-09T12:44+0300
2026-06-09T12:44+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
manisa
kütahya
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sağanak geçişlerine dikkatSel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, manisa, kütahya, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra
Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanak geçişlerine dikkat
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.