https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuvvetli-saganak-geliyor-meteorolojiden-9-kente-uyari-1106363486.html

Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı

Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T12:44+0300

2026-06-09T12:44+0300

2026-06-09T12:44+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

manisa

kütahya

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sağanak geçişlerine dikkatSel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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manisa

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