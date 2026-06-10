https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/guney-afrikada-toplu-silahli-saldiri-en-az-12-olu-1106387687.html

Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: En az 12 ölü

Güney Afrika'da toplu silahlı saldırı: En az 12 ölü

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'da polis, dün toplu bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T09:06+0300

2026-06-10T09:06+0300

2026-06-10T09:06+0300

dünya

güney afrika

silahlı saldırı

toplu silahlı saldırı

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Güney Afrika polisi, 9 Haziran 2026 Salı gecesi Cleveland'daki Jumpers Gecekondu Yerleşimi'nde 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı toplu silahlı saldırının ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.Edinilen bilgilere göre, yerel saatle saat 23.10 sıralarında Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS) ekipleri, gecekondu bölgesinde devam eden bir silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirledi. Yaralılara müdahale edilmesi için Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri bölgeye sevk edilirken, ilk incelemelerde saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.Olay yerinde 8 erkek ve 3 kadın hayatını kaybetmiş halde bulunurken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir erkek de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan en az 9 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilere göre, saldırganların gecekondu yerleşimine iki farklı giriş noktasından girerek bölge içerisinde ilerlediği ve farklı noktalarda bulunan kişilere ateş açtığı öne sürüldü. Şüphelilerin saldırının ardından geldikleri araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html

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güney afrika, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı