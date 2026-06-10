https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/fransiz-analist-avrupa-yeniden-silahlaniyor-ukrayna-ise-bunun-bahanesi-haline-geliyor-1106407363.html
Fransız analist: Avrupa yeniden silahlanıyor, Ukrayna ise bunun bahanesi haline geliyor
Fransız analist: Avrupa yeniden silahlanıyor, Ukrayna ise bunun bahanesi haline geliyor
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Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını artırırken sivil sektörleri geri plana ittiğini belirterek... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız jeopolitik analisti Come Carpentier de Gourdon, Sputnik’e verdiği demeçte, ‘AB siyasi elitleri, sivil sanayilere çok az önem verirken yeniden silahlanmaya odaklandığı. Bu durumun da Rusya ve Ukrayna'nın barış anlaşmasına varmak için yollar aradığı bir dönemde yaşanmasıyla ilgili Avrupalılar için başlıca riskleri’ yorumladı.“Bence Avrupa Birliği, uzun yıllardır askeri güvenliğini yetersiz finanse ediyor ve neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı hale geldi. Ve uzun zamandır, ABD desteğine ve himayesine bağlı kalmadan küresel olarak bağımsız bir faktör olarak hareket edebilecek bir askeri güç oluşturma arzusu var” diyen Guordon ekledi:‘Ukrayna bir bahane olarak kullanılıyor’"Avrupa’daki belli başlı ülkeler, özellikle Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, güvenilir bir savunma kurmaya yoğunlaştı" ifadelerini kullanan analist, şöyle devam etti:
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rusya, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, abd
rusya, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, abd
Fransız analist: Avrupa yeniden silahlanıyor, Ukrayna ise bunun bahanesi haline geliyor
Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını artırırken sivil sektörleri geri plana ittiğini belirterek, Rusya-Ukrayna barışı ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde izlenen politikanın ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Fransız jeopolitik analisti Come Carpentier de Gourdon, Sputnik’e verdiği demeçte, ‘AB siyasi elitleri, sivil sanayilere çok az önem verirken yeniden silahlanmaya odaklandığı. Bu durumun da Rusya ve Ukrayna'nın barış anlaşmasına varmak için yollar aradığı bir dönemde yaşanmasıyla ilgili Avrupalılar için başlıca riskleri’ yorumladı.
“Bence Avrupa Birliği, uzun yıllardır askeri güvenliğini yetersiz finanse ediyor ve neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı hale geldi. Ve uzun zamandır, ABD desteğine ve himayesine bağlı kalmadan küresel olarak bağımsız bir faktör olarak hareket edebilecek bir askeri güç oluşturma arzusu var” diyen Guordon ekledi:
Almanya kesinlikle buna çok ilgi duyuyor ve Almanya'nın etkisi altındaki Avrupa Birliği ve elbette İngiltere, İngiltere'nin bir parçası olmamasına rağmen, Avrupa'nın askeri gücünü geliştirmesini görmek istiyorlar, ancak bunun ABD ile ilişkilendirilmesini de istiyorlar. Bu elbette Amerikan politikalarına bağlı olacak, çünkü şu anda ABD, Avrupa'dan tam bir itaat beklemedikçe Avrupa ile işbirliği yapmaya pek ilgi duymuyor.
‘Ukrayna bir bahane olarak kullanılıyor’
"Avrupa’daki belli başlı ülkeler, özellikle Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, güvenilir bir savunma kurmaya yoğunlaştı" ifadelerini kullanan analist, şöyle devam etti:
Ve dürüst olmak gerekirse, askeri olarak güçlenmek için bir düşmana ihtiyaçları var. Bu durumda düşman Rusya olur, Çin ise gelecekte potansiyel bir tehdit olarak ikinci sırada yer alabilir.
Yani, doğal olarak bu, Avrupa vatandaşlarını olmasa bile Avrupa liderlerini birleştirmek için bir politika, bir strateji. Rusya'ya karşı birlikte durmamız gerektiğini söyleyerek. Ve açıkçası, Ukrayna bir bahane veya savaş nedeni olarak kullanılıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir kısmını ele geçirebilmesi durumunda, aynı şeyi diğer ülkelere, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri ve hatta Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine de yapabileceği söyleniyor. Yani bu, Avrupalıları bir araya getirmek için bir araç olarak kullanılıyor.