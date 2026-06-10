Fransız analist: Avrupa yeniden silahlanıyor, Ukrayna ise bunun bahanesi haline geliyor

Yani, doğal olarak bu, Avrupa vatandaşlarını olmasa bile Avrupa liderlerini birleştirmek için bir politika, bir strateji. Rusya'ya karşı birlikte durmamız gerektiğini söyleyerek. Ve açıkçası, Ukrayna bir bahane veya savaş nedeni olarak kullanılıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir kısmını ele geçirebilmesi durumunda, aynı şeyi diğer ülkelere, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri ve hatta Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine de yapabileceği söyleniyor. Yani bu, Avrupalıları bir araya getirmek için bir araç olarak kullanılıyor.