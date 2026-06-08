https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/filipinlerde-78-buyuklugunde-deprem-tsunami-dalgalari-1-metreyi-gecti-1106326283.html

Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti

Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti

Sputnik Türkiye

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı, yetkililer tsunami... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T06:52+0300

2026-06-08T06:52+0300

2026-06-08T08:08+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

filipinler

deprem

tsunami

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.Filipinler Sismoloji Ajansı, tsunami dalgalarının 1.4 metreye kadar ulaşmaya başladığını duyurdu.Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısıDepremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), filipinler, deprem, tsunami