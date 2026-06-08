Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti
06:52 08.06.2026 (güncellendi: 08:08 08.06.2026)
© REUTERS EDWIN ESPEJOFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
© REUTERS EDWIN ESPEJO
Abone ol
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı, yetkililer tsunami dalgalarının 1.4 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
⚡️Filipinler polisi: '7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı' pic.twitter.com/jzHzuZsZcF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 8, 2026
Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
Filipinler Sismoloji Ajansı, tsunami dalgalarının 1.4 metreye kadar ulaşmaya başladığını duyurdu.
Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısı
Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.
© AP Photo / Ernesto Torres JrFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.
© AP Photo / Ernesto Torres JrFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.
Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.