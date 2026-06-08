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Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti
Sputnik Türkiye
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı, yetkililer tsunami... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T06:52+0300
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son depremler
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
filipinler
deprem
tsunami
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.Filipinler Sismoloji Ajansı, tsunami dalgalarının 1.4 metreye kadar ulaşmaya başladığını duyurdu.Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısıDepremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html
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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), filipinler, deprem, tsunami
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), filipinler, deprem, tsunami

Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami dalgaları 1 metreyi geçti

06:52 08.06.2026 (güncellendi: 08:08 08.06.2026)
© REUTERS EDWIN ESPEJOFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© REUTERS EDWIN ESPEJO
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı, yetkililer tsunami dalgalarının 1.4 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Filipin basını, depremin ardından can kaybı ve yaralılar olduğunu açıkladı. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
Filipinler Sismoloji Ajansı, tsunami dalgalarının 1.4 metreye kadar ulaşmaya başladığını duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısı

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.
© AP Photo / Ernesto Torres JrFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.
© AP Photo / Ernesto Torres JrFilipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.
Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
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