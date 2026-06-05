https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uyapa-girip-feto-dosyalarini-kapatmisti-zabit-katibi-ve-3-kisiye-hapis-1106290828.html

UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatmıştı: Zabıt katibi ve 3 kişiye hapis

UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatmıştı: Zabıt katibi ve 3 kişiye hapis

Sputnik Türkiye

Ankara Adliyesi’nde Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) üzerinden soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın da aralarında... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T18:06+0300

2026-06-05T18:06+0300

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Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, savcıların şifrelerini izinsiz kullanarak UYAP üzerinden FETÖ soruşturma dosyalarını kapattığı öne sürülen zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.Zabıt katibi Ahmet Yılmaz'a 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'bilişim sistemine girme', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 27 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Sanık Reşat Yıldırım 18 yıl 1 ay, sanık Ömer Faruk Bol 12 yıl 11 ay, sanık Yusuf Ersin Gürbüz ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 10 sanığın beraatine hükmedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/savcilarin-sifreleriyle-uyapa-giren-zabit-katibi-tutuklandi-1096689436.html

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