https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/aziz-yildirimin-ilk-transferi-belli-oldu-anlasma-saglandi-mi-1106328895.html
Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Anlaşma sağlandı mı?
Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Anlaşma sağlandı mı?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan olan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T09:38+0300
2026-06-08T09:38+0300
2026-06-08T09:38+0300
spor
aziz yıldırım
mallorca
fenerbahçe
yıldırım
vedat muriqi
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Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi nihayet tamamlandı ve sarı-lacivertliler yeni başkanını seçti. 27 bin 172 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye karşı 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi.'15 gün içinde bitecek'8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, "Neye ihtiyacımız varsa 15 gün içinde tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getireceği ilk isim belli oldu.İlk transfer MuriqiBir süredir santrfor transferi konuşulan sarı-lacivertlilere imza atacak ilk ismin Vedat Muriqi olduğu öğrenildi.Seçim öncesi oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibi, Muriqi'nin kulübü Mallorca ile de 15 milyon euro bonservis bedeli seviyesinde el sıkıştı.Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından transferleri peş peşe açıklaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/fenerbahcenin-yeni-baskani-aziz-yildirim-oldu-1106324145.html
mallorca
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aziz yıldırım, mallorca, fenerbahçe, yıldırım, vedat muriqi
aziz yıldırım, mallorca, fenerbahçe, yıldırım, vedat muriqi
Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Anlaşma sağlandı mı?
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan olan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu.
Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi nihayet tamamlandı ve sarı-lacivertliler yeni başkanını seçti. 27 bin 172 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye karşı 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi.
8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, "Neye ihtiyacımız varsa 15 gün içinde tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getireceği ilk isim belli oldu.
Bir süredir santrfor transferi konuşulan sarı-lacivertlilere imza atacak ilk ismin Vedat Muriqi olduğu öğrenildi.
Seçim öncesi oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibi, Muriqi'nin kulübü Mallorca ile de 15 milyon euro bonservis bedeli seviyesinde el sıkıştı.
Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından transferleri peş peşe açıklaması bekleniyor.