Dünyanın ilgi odağı maymun Punch zorbalığa uğradı, peluş oyuncağına sığındı

Annesini kaybettikten sonra teselliyi oyuncak maymunda bulan Punch, zorbalığa uğradı. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Punch, yine oyuncak maymuna... 20.02.2026

Japonya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymun, diğer bir maymunun zorbalığına uğradı. Yaşanan son olayda küçük Punch teselliyi yine peluş oyuncak maymununda buldu.Punch'ın zorbalığa uğradığı ve koşarak oyuncak maymuna sığındığı anlar, ziyaretçilerin kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Punch'ın hikayesiJaponya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymunun, teselliyi peluş oyuncak maymunda bulmuştu. Daha sonra Punch'ın aynı yaşam alanındaki diğer maymunlar arasında kabul gördüğü açıklanmış ve başka bir maymun tarafından sahiplenildiği duyurulmuştu.Milyonların sevgilisi olan Punch'ın videoları sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve ilgi odağı oldu. Peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu" dedi.Yasunaga, "Büyümesini hissedebiliyorum. Hala kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor" ifadesini kullandı.2 kilogram ağırlığındaki maymunun "anne özlemiyle" peluş oyuncağa sarıldığı video görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve internette viral oldu.

