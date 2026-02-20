https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dunyanin-ilgi-odagi-maymun-punch-zorbaliga-ugradi-pelus-oyuncagina-sigindi-1103651912.html
Dünyanın ilgi odağı maymun Punch zorbalığa uğradı, peluş oyuncağına sığındı
Dünyanın ilgi odağı maymun Punch zorbalığa uğradı, peluş oyuncağına sığındı
Sputnik Türkiye
Annesini kaybettikten sonra teselliyi oyuncak maymunda bulan Punch, zorbalığa uğradı. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Punch, yine oyuncak maymuna... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T09:02+0300
2026-02-20T09:02+0300
2026-02-20T09:18+0300
yaşam
punch
maymun
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103651994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4b857a72e0d72d91314a58bdd9e0682.png
Japonya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymun, diğer bir maymunun zorbalığına uğradı. Yaşanan son olayda küçük Punch teselliyi yine peluş oyuncak maymununda buldu.Punch'ın zorbalığa uğradığı ve koşarak oyuncak maymuna sığındığı anlar, ziyaretçilerin kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Punch'ın hikayesiJaponya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymunun, teselliyi peluş oyuncak maymunda bulmuştu. Daha sonra Punch'ın aynı yaşam alanındaki diğer maymunlar arasında kabul gördüğü açıklanmış ve başka bir maymun tarafından sahiplenildiği duyurulmuştu.Milyonların sevgilisi olan Punch'ın videoları sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve ilgi odağı oldu. Peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu" dedi.Yasunaga, "Büyümesini hissedebiliyorum. Hala kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor" ifadesini kullandı.2 kilogram ağırlığındaki maymunun "anne özlemiyle" peluş oyuncağa sarıldığı video görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve internette viral oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103651994_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_849f04d42231a11870ff5ade0c3cb5bf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
punch, maymun, japonya
Dünyanın ilgi odağı maymun Punch zorbalığa uğradı, peluş oyuncağına sığındı
09:02 20.02.2026 (güncellendi: 09:18 20.02.2026)
Annesini kaybettikten sonra teselliyi oyuncak maymunda bulan Punch, zorbalığa uğradı. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Punch, yine oyuncak maymuna sığınarak teselli aradı. Görüntüler,
Japonya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymun, diğer bir maymunun zorbalığına uğradı.
Yaşanan son olayda küçük Punch teselliyi yine peluş oyuncak maymununda buldu.
Punch'ın zorbalığa uğradığı ve koşarak oyuncak maymuna sığındığı anlar, ziyaretçilerin kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Japonya'nın Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde, annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli yavru maymunun, teselliyi peluş oyuncak maymunda bulmuştu. Daha sonra Punch'ın aynı yaşam alanındaki diğer maymunlar arasında kabul gördüğü açıklanmış ve başka bir maymun tarafından sahiplenildiği duyurulmuştu.
Milyonların sevgilisi olan Punch'ın videoları sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve ilgi odağı oldu.
Peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.
Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu" dedi.
Yasunaga, "Büyümesini hissedebiliyorum. Hala kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor" ifadesini kullandı.
2 kilogram ağırlığındaki maymunun "anne özlemiyle" peluş oyuncağa sarıldığı video görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve internette viral oldu.