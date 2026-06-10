https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/erken-yasta-tuketilen-yumurta-cocukluk-cagi-alerjilerini-azaltiyor-1106398016.html
Erken yaşta tüketilen yumurta çocukluk çağı alerjilerini azaltıyor
Erken yaşta tüketilen yumurta çocukluk çağı alerjilerini azaltıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, erken yaşta yumurta tüketiminin yaygınlaşmasıyla çocukluk çağı yumurta alerjileri azalıyor. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T13:41+0300
2026-06-10T13:41+0300
2026-06-10T13:41+0300
sağlik
queensland üniversitesi
yumurta
alerji
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Yeni bir araştırma, bebeklere yumurta gibi alerjen gıdaların 6 aylıkken verilmesinin yumurta alerjisi riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, eski önerilerin aksine alerjen gıdaların erken dönemde tanıtılmasını tavsiye ediyor.Alerjenik gıdaların artık 1 ila 3 yaşına kadar bebeklerden uzak tutulmaması gerektiği yönündeki kılavuzda yapılan köklü değişikliğin ardından, bu gıdaların 6 aylıkken verilmeye başlanmasıyla, JAMA Pediatrics dergisinde Pazartesi günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, çocuklarda yumurta alerjisi görülme sıklığı yüzde 17'den fazla azaldı.Araştırmanın başyazarı, Queensland Üniversitesi Çocuk Sağlığı Araştırma Merkezi'nden Jennifer Koplin, elde edilen sonuçların bilimsel kanıtlara dayalı beslenme rehberlerinin etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.Koplin "Bildiklerimize göre, bu, yeni bebek beslenme kılavuzlarının yürürlüğe girmesinin ardından yumurta alerjisinde nüfus düzeyinde bir azalmayı gösteren ilk çalışmadır" açıklamasını yaptı. Araştırma, Avustralya'nın Melbourne kentinde 11 ila 15 aylık 7 binden fazla bebeğin verilerini inceledi. Çalışmada, 2007-2011 yılları arasında doğan bebeklerle, 2018-2019 yıllarında doğan bebekler karşılaştırıldı.Sonuçlar, 2016 yılında güncellenen beslenme kılavuzlarının ardından bebeklere daha erken dönemde yumurta verilmeye başlandığını ortaya koydu. Buna göre, 6 aylıkken yumurtayla tanıştırılan bebeklerin oranı yüzde 25’ten yüzde 57’ye yükseldi.Uzmanlar, yumurta ve benzeri alerjen gıdaların yaşamın ilk yılında kontrollü şekilde verilmesinin gıda alerjisi riskini azaltabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın yeni beslenme kılavuzlarının ardından yumurta alerjisinde toplum genelinde düşüş gösteren ilk çalışma olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/sut-alerjisi-olan-eliz-5-yasinda-ilk-kez-dondurma-yedi-alerjisini-15-yilda-yendi-1098915141.html
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queensland üniversitesi, yumurta, alerji
queensland üniversitesi, yumurta, alerji
Erken yaşta tüketilen yumurta çocukluk çağı alerjilerini azaltıyor
Yeni bir araştırmaya göre, erken yaşta yumurta tüketiminin yaygınlaşmasıyla çocukluk çağı yumurta alerjileri azalıyor.
Yeni bir araştırma, bebeklere yumurta gibi alerjen gıdaların 6 aylıkken verilmesinin yumurta alerjisi riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, eski önerilerin aksine alerjen gıdaların erken dönemde tanıtılmasını tavsiye ediyor.
Alerjenik gıdaların artık 1 ila 3 yaşına kadar bebeklerden uzak tutulmaması gerektiği yönündeki kılavuzda yapılan köklü değişikliğin ardından, bu gıdaların 6 aylıkken verilmeye başlanmasıyla, JAMA Pediatrics dergisinde Pazartesi günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, çocuklarda yumurta alerjisi görülme sıklığı yüzde 17'den fazla azaldı.
Araştırmanın başyazarı, Queensland Üniversitesi Çocuk Sağlığı Araştırma Merkezi'nden Jennifer Koplin, elde edilen sonuçların bilimsel kanıtlara dayalı beslenme rehberlerinin etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.
Koplin "Bildiklerimize göre, bu, yeni bebek beslenme kılavuzlarının yürürlüğe girmesinin ardından yumurta alerjisinde nüfus düzeyinde bir azalmayı gösteren ilk çalışmadır" açıklamasını yaptı.
Araştırma, Avustralya'nın Melbourne kentinde 11 ila 15 aylık 7 binden fazla bebeğin verilerini inceledi. Çalışmada, 2007-2011 yılları arasında doğan bebeklerle, 2018-2019 yıllarında doğan bebekler karşılaştırıldı.
Sonuçlar, 2016 yılında güncellenen beslenme kılavuzlarının ardından bebeklere daha erken dönemde yumurta verilmeye başlandığını ortaya koydu. Buna göre, 6 aylıkken yumurtayla tanıştırılan bebeklerin oranı yüzde 25’ten yüzde 57’ye yükseldi.
Uzmanlar, yumurta ve benzeri alerjen gıdaların yaşamın ilk yılında kontrollü şekilde verilmesinin gıda alerjisi riskini azaltabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın yeni beslenme kılavuzlarının ardından yumurta alerjisinde toplum genelinde düşüş gösteren ilk çalışma olduğunu ifade etti.