Süt alerjisi olan Eliz, 5 yaşında ilk kez dondurma yedi: Alerjisini 1.5 yılda yendi

İzmir'de bebeklik döneminde inek sütüne alerjisi olduğu ortaya çıkan beş yaşındaki küçük kız, 1.5 yıl süren tedavinin ardından süt ürünleri tüketmeye başladı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Henüz altı aylıkken süte alerjisi olduğu belirlenen 5 yaşındaki Eliz Ölmez, 1.5 yıllık tedavinin ardından ilk kez dondurma yemenin mutluluğunu yaşadı.1.5 yıllık tedavinin ardından bir ilki başardı İzmir Buca'da yaşayan Selin Kaya, kızı Eliz Ölmez'e 6 aylıkken yoğurt yedirdikten sonra ağzının kenarlarında kızarıklıklar oluştuğunu gördü. Kızının 9 aylıkken benzer rahatsızlığı yaşaması üzerine Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği'nde Prof. Dr. Demet Can tarafından muayene edilen bebeğin yapılan tetkiklerinde inek sütüne alerjisi olduğu belirlendi. Can, Eliz'in süte olan alerjisinin devam etmesi üzerine 3,5 yaşındayken yeni bir tedavi sürecini başlattı. Yaklaşık 1,5 yıl uygulanan tedavi sayesinde küçük kız, inek sütünden yapılan peynir ve dondurmayı yiyebildi.Gözümüzün önünde nefes darlığı oldu, gözü şişti ama yılmadıkTürkiye'de son 10 yılda bebeklerde görülen inek sütü alerjilerinin çok arttığını söyleyen Prof. Dr. Demet Can, Eliz'e bebeklik döneminde yaptıkları alerji testinde yüksek değerler çıktığını dile getirdi. Prof. Dr. Can tedaviyi de şöyle anlattı: Annenin büyük mutluluğu: Kızım ilk kez dondurma yedi Anne Selin Kaya da tedavi sürecinde bazı tereddütlerinin olduğunu belirtirken, "Biraz tedirgin oldum aslında ama başka da çaremiz yoktu. Ya hiç geçmeyecekti ya da bu şekilde bir deneme yapacaktık. Denemeye karar verdik. 1,5 senedir bu süreç devam ediyor. Çok küçük dozlarla başladık. Bu sürece kadar geldik. Dondurma yiyoruz, peynir yedik, ayran içtik, yoğurt yedik." dedi.Bu süreçte zorluklar yaşadıklarını ve kızının ilk kez dondurma yediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti: "Şu an çok mutluyuz. Başka bir çocuğun dondurma yediğini gördüğüm zaman bir yoğurt ya da bir süt içtiğini görürken çok değişik olabiliyordum. Tek başına çocuklarla oyun alanında bırakamazdım. Şu an onu atlattığımız için çok mutluyum. En azından istediği zaman bir bakkala girdiğimizde dondurma istediği zaman alabileceğim. Hayatında ilk defa dondurma yedi."
Süt alerjisi olan Eliz, 5 yaşında ilk kez dondurma yedi: Alerjisini 1.5 yılda yendi
11:57 29.08.2025 (güncellendi: 12:05 29.08.2025)
İzmir'de bebeklik döneminde inek sütüne alerjisi olduğu ortaya çıkan beş yaşındaki küçük kız, 1.5 yıl süren tedavinin ardından süt ürünleri tüketmeye başladı. Eliz, ilk kez dondurma yiyebildi.
Henüz altı aylıkken süte alerjisi olduğu belirlenen 5 yaşındaki Eliz Ölmez, 1.5 yıllık tedavinin ardından ilk kez dondurma yemenin mutluluğunu yaşadı.
1.5 yıllık tedavinin ardından bir ilki başardı
İzmir Buca'da yaşayan Selin Kaya, kızı Eliz Ölmez'e 6 aylıkken yoğurt yedirdikten sonra ağzının kenarlarında kızarıklıklar oluştuğunu gördü. Kızının 9 aylıkken benzer rahatsızlığı yaşaması üzerine Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği'nde Prof. Dr. Demet Can tarafından muayene edilen bebeğin yapılan tetkiklerinde inek sütüne alerjisi olduğu belirlendi. Can, Eliz'in süte olan alerjisinin devam etmesi üzerine 3,5 yaşındayken yeni bir tedavi sürecini başlattı. Yaklaşık 1,5 yıl uygulanan tedavi sayesinde küçük kız, inek sütünden yapılan peynir ve dondurmayı yiyebildi.
Gözümüzün önünde nefes darlığı oldu, gözü şişti ama yılmadık
Türkiye'de son 10 yılda bebeklerde görülen inek sütü alerjilerinin çok arttığını söyleyen Prof. Dr. Demet Can, Eliz'e bebeklik döneminde yaptıkları alerji testinde yüksek değerler çıktığını dile getirdi. Prof. Dr. Can tedaviyi de şöyle anlattı:
"Sütü önce büyük ölçüde sulandırarak, sonra daha az sulandırarak, sonra da sütün kendisini minik minik vererek vücudun onu tolere etmeyi öğrenmesini sağladık. Nihayet 1,5 yıl süren bu meşakkatli sürecin sonuna geldik. Tedavi süresince pek çok kez gözümüzün önünde nefes darlığı oldu, dudağı şişti, gözü şişti ama biz yılmadık, tedaviye devam ettik. Yaklaşık 3 ay önce yoğurda geçebildik. Sonra peynire geçtik. Bugün de Eliz'in çok istediği dondurmayı denedik. Yine bir problem olmadı. Bundan sonra hayatına en azından kazara karşılaştığında acillik olmayacak kadar sütle tanışıp onunla barış sağlayarak hayatına devam edecek."
Annenin büyük mutluluğu: Kızım ilk kez dondurma yedi
Anne Selin Kaya da tedavi sürecinde bazı tereddütlerinin olduğunu belirtirken, "Biraz tedirgin oldum aslında ama başka da çaremiz yoktu. Ya hiç geçmeyecekti ya da bu şekilde bir deneme yapacaktık. Denemeye karar verdik. 1,5 senedir bu süreç devam ediyor. Çok küçük dozlarla başladık. Bu sürece kadar geldik. Dondurma yiyoruz, peynir yedik, ayran içtik, yoğurt yedik." dedi.
Bu süreçte zorluklar yaşadıklarını ve kızının ilk kez dondurma yediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti: "Şu an çok mutluyuz. Başka bir çocuğun dondurma yediğini gördüğüm zaman bir yoğurt ya da bir süt içtiğini görürken çok değişik olabiliyordum. Tek başına çocuklarla oyun alanında bırakamazdım. Şu an onu atlattığımız için çok mutluyum. En azından istediği zaman bir bakkala girdiğimizde dondurma istediği zaman alabileceğim. Hayatında ilk defa dondurma yedi."