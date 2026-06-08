Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak
© AASıcak hava
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde yükselişini sürdürürken, özellikle güney kesimlerde termometreler 38 derecelere ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Haziran hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde yükselirken gün içinde 38 dereceler görülecek.
MARMARA
Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 30°C - Parçalı ve az çok bulutlu
Edirne - 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.Karahisar - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli - 35°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana - 33°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 32°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bartın - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Bolu - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 35°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 32°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 33°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 37°C - Az bulutlu ve açık