https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sicakliklar-yukseliyor-6-bolgede-yer-yer-ani-saganak-etkili-olacak-1106326717.html

Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara çevresinde yerel sağanak ve gök... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T07:09+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Haziran hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde yükselirken gün içinde 38 dereceler görülecek. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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