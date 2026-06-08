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Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara çevresinde yerel sağanak ve gök... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T07:09+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Haziran hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde yükselirken gün içinde 38 dereceler görülecek. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar yükseliyor: 6 bölgede yer yer ani sağanak etkili olacak

07:09 08.06.2026
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde yükselişini sürdürürken, özellikle güney kesimlerde termometreler 38 derecelere ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Haziran hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde yükselirken gün içinde 38 dereceler görülecek.

MARMARA

Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 30°C - Parçalı ve az çok bulutlu
Edirne - 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.Karahisar - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli - 35°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana - 33°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 32°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 29°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bartın - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Bolu - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 35°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 32°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 33°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 37°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
TÜRKİYE
Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu
Dün, 20:03
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