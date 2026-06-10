https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/eklem-agrisi-tedavisinde-kullanilan-takviyenin-alzheimerle-iliskisi-1106397651.html
Eklem ağrısı tedavisinde kullanılan takviyenin Alzheimer'le ilişkisi
Eklem ağrısı tedavisinde kullanılan takviyenin Alzheimer'le ilişkisi
Sputnik Türkiye
Eklem ağrıları için milyonlarca kişinin kullandığı glukozamin takviyesi, yeni bir araştırmada Alzheimer hastalığının daha hızlı ilerlemesiyle ilişkilendirildi... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T13:27+0300
2026-06-10T13:27+0300
2026-06-10T13:27+0300
sağlik
alzheimer
eklem
ağrı
takviye
demans
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ABD'deki Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, yaygın olarak kullanılan glukozamin takviyesinin Alzheimer ve diğer demans türleri üzerindeki olası etkilerini inceledi.Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, hafif bilişsel bozukluğu bulunan ve glukozamin kullanan kişilerin, kullanmayanlara kıyasla demansa ilerleme olasılığının yüzde 25 daha yüksek olduğu tespit edildi.Araştırmacılar ayrıca glukozamin kullanımının, Alzheimer tanısı almış kişilerde ölüm riskinde de yüzde 25'lik artışla ilişkili olduğunu belirledi.Demansa geçiş riski daha yüksek bulunduAraştırma kapsamında 2012-2024 yılları arasında toplanan sağlık kayıtları yapay zeka desteğiyle analiz edildi.Verilerde, Alzheimer ve ilişkili demans hastalıklarına sahip 1.896 kişi ile hafif bilişsel bozukluğu bulunan 2.750 kişinin glukozamin kullandığı görüldü.Yaş, cinsiyet ve diğer faktörler dikkate alındığında, glukozamin kullanan hafif bilişsel bozukluk hastalarının daha sonra demans geliştirme ihtimalinin yüzde 25 daha yüksek olduğu belirlendi.Çalışmanın kıdemli yazarı ve Florida Üniversitesi McKnight Beyin Enstitüsü araştırmacısı Prof. Ramon Sun, "Reçetesiz satılan ve milyonlarca kişinin kullandığı bir takviyenin hastalığın ilerlemesini kötüleştiriyor olabileceğini görüyoruz." dedi.Beyindeki biyolojik süreç mercek altındaAraştırmacılar, Alzheimer hastalarında bazı proteinler üzerinde gerçekleşen şeker ekleme süreçlerinin aşırı aktif hale geldiğini tespit etti.Çalışmada glukozamin verilen farelerde sosyal hafıza performansının kötüleştiği, buna karşılık söz konusu biyolojik sürecin azaltılmasıyla hafıza performansının iyileştiği gözlendi.Araştırma ekibinde yer alan Florida Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Matt Gentry, "Bu bulgular nedenselliği kanıtlamıyor ancak önemli bir klinik soruya işaret ediyor ve daha fazla araştırılmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.Bilim insanları, sonuçların glukozaminin doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu göstermediğini, ancak özellikle bilişsel sorunları bulunan kişilerde olası etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/arastirma-islenmis-gidalar-dikkat-suresi-ve-zihinsel-islem-hizini-dusuruyor-1106380376.html
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alzheimer, eklem, ağrı, takviye, demans
alzheimer, eklem, ağrı, takviye, demans
Eklem ağrısı tedavisinde kullanılan takviyenin Alzheimer'le ilişkisi
Eklem ağrıları için milyonlarca kişinin kullandığı glukozamin takviyesi, yeni bir araştırmada Alzheimer hastalığının daha hızlı ilerlemesiyle ilişkilendirildi. Araştırmacılar, bulguların kesin neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ancak dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.
ABD'deki Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, yaygın olarak kullanılan glukozamin takviyesinin Alzheimer ve diğer demans türleri üzerindeki olası etkilerini inceledi.
Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, hafif bilişsel bozukluğu bulunan ve glukozamin kullanan kişilerin, kullanmayanlara kıyasla demansa ilerleme olasılığının yüzde 25 daha yüksek olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar ayrıca glukozamin kullanımının, Alzheimer tanısı almış kişilerde ölüm riskinde de yüzde 25'lik artışla ilişkili olduğunu belirledi.
Demansa geçiş riski daha yüksek bulundu
Araştırma kapsamında 2012-2024 yılları arasında toplanan sağlık kayıtları yapay zeka desteğiyle analiz edildi.
Verilerde, Alzheimer ve ilişkili demans hastalıklarına sahip 1.896 kişi ile hafif bilişsel bozukluğu bulunan 2.750 kişinin glukozamin kullandığı görüldü.
Yaş, cinsiyet ve diğer faktörler dikkate alındığında, glukozamin kullanan hafif bilişsel bozukluk hastalarının daha sonra demans geliştirme ihtimalinin yüzde 25 daha yüksek olduğu belirlendi.
Çalışmanın kıdemli yazarı ve Florida Üniversitesi McKnight Beyin Enstitüsü araştırmacısı Prof. Ramon Sun, "Reçetesiz satılan ve milyonlarca kişinin kullandığı bir takviyenin hastalığın ilerlemesini kötüleştiriyor olabileceğini görüyoruz." dedi.
Beyindeki biyolojik süreç mercek altında
Araştırmacılar, Alzheimer hastalarında bazı proteinler üzerinde gerçekleşen şeker ekleme süreçlerinin aşırı aktif hale geldiğini tespit etti.
Çalışmada glukozamin verilen farelerde sosyal hafıza performansının kötüleştiği, buna karşılık söz konusu biyolojik sürecin azaltılmasıyla hafıza performansının iyileştiği gözlendi.
Araştırma ekibinde yer alan Florida Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Matt Gentry, "Bu bulgular nedenselliği kanıtlamıyor ancak önemli bir klinik soruya işaret ediyor ve daha fazla araştırılmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Bilim insanları, sonuçların glukozaminin doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu göstermediğini, ancak özellikle bilişsel sorunları bulunan kişilerde olası etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.