https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/arastirma-islenmis-gidalar-dikkat-suresi-ve-zihinsel-islem-hizini-dusuruyor-1106380376.html

Araştırma: İşlenmiş gıdalar dikkat süresi ve zihinsel işlem hızını düşürüyor

Araştırma: İşlenmiş gıdalar dikkat süresi ve zihinsel işlem hızını düşürüyor

Sputnik Türkiye

İki binden fazla kişinin incelendiği yeni araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların yalnızca fiziksel sağlığı değil, dikkat ve odaklanma becerilerini de... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T19:17+0300

2026-06-09T19:17+0300

2026-06-09T19:17+0300

sağlik

monash üniversitesi

deakin üniversitesi

aşırı işlenmiş gıdalar (upf)

ultra işlenmiş gıdalar

dikkat

demans

zihin

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Monash Üniversitesi, Sao Paulo Üniversitesi ve Deakin Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, 2 bin 100'den fazla orta yaşlı ve yaşlı Avustralyalının beslenme ve bilişsel verilerini analiz etti.Sonuçlar, Alzheimer ve Demans: Teşhis, Değerlendirme ve Hastalık İzleme dergisinde yayımlandı.Araştırmada, aşırı işlenmiş gıda tüketimindeki küçük artışların bile dikkat süresi ve zihinsel işlem hızında ölçülebilir düşüşlerle ilişkili olduğu tespit edildi.Dikkat ve odaklanma üzerinde etkisi görüldüAraştırmanın başyazarı ve Monash Üniversitesi Beslenme, Diyetetik ve Gıda Bölümü öğretim üyesi Dr. Barbara Cardoso, sonuçların işlenmiş gıdalar ile beyin sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin bulguları güçlendirdiğini söyledi.Cardoso, "Bulgularımızı somutlaştırmak gerekirse, aşırı işlenmiş gıda tüketimindeki yüzde 10'luk artış günlük beslenmeye standart bir paket cips eklemeye denk geliyor." dedi.Araştırmada, aşırı işlenmiş gıda tüketimindeki her yüzde 10'luk artışın dikkat ve odaklanma testlerinde daha düşük puanlarla ilişkili olduğu belirtildi.Katılımcıların günlük kalorilerinin ortalama yüzde 41'inin aşırı işlenmiş gıdalardan geldiği, bunun da Avustralya ortalaması olan yüzde 42'ye oldukça yakın olduğu kaydedildi.Demans risk faktörleriyle de bağlantı bulunduAraştırmacılar, yüksek miktarda aşırı işlenmiş gıda tüketiminin obezite ve yüksek tansiyon gibi demansla ilişkilendirilen risk faktörlerinde artışla bağlantılı olduğunu belirledi.Çalışmada doğrudan hafıza kaybıyla ilişki bulunmasa da uzmanlar, dikkatin öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin temelini oluşturduğunu vurguladı.Araştırmada ayrıca dikkat çekici bir başka sonuca ulaşıldı. Akdeniz tipi sağlıklı beslenme düzenini uygulayan kişilerde bile, aşırı işlenmiş gıda tüketimi arttıkça dikkat performansının düştüğü görüldü.Araştırmacılar bunun, sorunun yalnızca besin eksikliğinden değil, gıdaların işlenme derecesinden de kaynaklanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/cay-omru-uzatiyor-ama-tuketim-sekli-olumcul-olabilir-iste-en-saglikli-cay-tuketme-yontemi-1106377082.html

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monash üniversitesi, deakin üniversitesi, aşırı işlenmiş gıdalar (upf), ultra işlenmiş gıdalar, dikkat, demans, zihin