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Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber: Rektum kanserini yendiğini açıkladı
Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber: Rektum kanserini yendiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yendiğini... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T09:23+0300
2026-06-10T09:23+0300
yaşam
ece vahapoğlu
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Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.2025 yılının kasım ayında rektum kanseri teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşan Vahapoğlu, tedavi sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak geçirdi. Ünlü isim, yaptığı son açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.Zorlu tedavi sürecini anlattı48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesi sırasında yaşadıklarını da ilk kez anlattı.Vahapoğlu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Paylaşmadım ama çok zorluklar oldu; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde."Ece Vahapoğlu, kanser teşhisini aldıktan sonra ocak ayında operasyon geçirmişti.
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ece vahapoğlu
ece vahapoğlu

Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber: Rektum kanserini yendiğini açıkladı

09:23 10.06.2026
Ece Vahapoğlu
Ece Vahapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yendiğini duyurdu.
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2025 yılının kasım ayında rektum kanseri teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşan Vahapoğlu, tedavi sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak geçirdi. Ünlü isim, yaptığı son açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.

Zorlu tedavi sürecini anlattı

48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesi sırasında yaşadıklarını da ilk kez anlattı.
Vahapoğlu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Paylaşmadım ama çok zorluklar oldu; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde."
Ece Vahapoğlu, kanser teşhisini aldıktan sonra ocak ayında operasyon geçirmişti.
Orhan Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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