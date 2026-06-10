https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/disislerinden-netanyahuya-soykirim-uzmaninin-basvurdugu-yalanlar-isledigi-agir-suclarin-1106403828.html
Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T16:48+0300
2026-06-10T16:48+0300
2026-06-10T16:58+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
haberler
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-tekin-duyurdu-turk-milli-futbol-takimina-eslik-edecek-mars-belli-oldu-1106398561.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, haberler, benyamin netanyahu
dışişleri bakanlığı, haberler, benyamin netanyahu
Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
16:48 10.06.2026 (güncellendi: 16:58 10.06.2026)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.
Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.