Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/disislerinden-netanyahuya-soykirim-uzmaninin-basvurdugu-yalanlar-isledigi-agir-suclarin-1106403828.html
Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T16:48+0300
2026-06-10T16:58+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
haberler
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-tekin-duyurdu-turk-milli-futbol-takimina-eslik-edecek-mars-belli-oldu-1106398561.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, haberler, benyamin netanyahu
dışişleri bakanlığı, haberler, benyamin netanyahu

Dışişleri'nden Netanyahu'ya: Soykırım uzmanının başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez

16:48 10.06.2026 (güncellendi: 16:58 10.06.2026)
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.

Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
YAŞAM
Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала