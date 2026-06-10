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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ı yeni görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı telefonla aradı.Erdoğan, görüşmede Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/fenerbahcenin-yeni-baskani-aziz-yildirim-oldu-1106324145.html
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türkiye, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, recep tayyip erdoğan, ak parti
türkiye, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı

23:22 10.06.2026
© AA / Kayhan ÖzerRecep Tayyip Erdoğan - Aziz Yıldırım
Recep Tayyip Erdoğan - Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ı yeni görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı telefonla aradı.
Erdoğan, görüşmede Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.
aziz yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
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Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkan: 'Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir'
7 Haziran , 22:03
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