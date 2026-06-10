https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/cumhurbaskani-erdogan-aziz-yildirimla-telefon-gorusmesi-yapti-1106411662.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ı yeni görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T23:22+0300
2026-06-10T23:22+0300
2026-06-10T23:22+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı telefonla aradı.Erdoğan, görüşmede Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/fenerbahcenin-yeni-baskani-aziz-yildirim-oldu-1106324145.html
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türkiye, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, recep tayyip erdoğan, ak parti
türkiye, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ı yeni görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı telefonla aradı.
Erdoğan, görüşmede Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.