https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/fenerbahcenin-yeni-baskani-aziz-yildirim-oldu-1106324145.html
Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T22:03+0300
2026-06-07T22:03+0300
2026-06-07T22:12+0300
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son dakika, aziz yıldırım, fenerbahçe
son dakika, aziz yıldırım, fenerbahçe
Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
22:03 07.06.2026 (güncellendi: 22:12 07.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.