Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir
12:51 10.06.2026 (güncellendi: 13:30 10.06.2026)
© TCCB / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde, AK Parti grubundaki şu kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum.” dedi. Erdoğan ayrıca CHP'yi eleştirdi ve "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.”
Halkımız 6 beldede sandık başına gitti, 6 beldenin 4'ünde birinde ise ittifakımız ipi göğüsledi. Çok anlamlı bir seçim zaferi oldu.
CHP'ye eleştiri
Bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden, kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydı. Otobüslerle o şehirden bu şehire sürükledikleri vatandaşlar üzerinden ahkam kesiyor, kendisini dev aynasında görüyordu, ama sandık sonuçlarıyla hepsi ortada kayboldular. 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Aslında benzer yüzsüzlüğe 14-28 mayıs seçimlerinde şahit olduk. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz deyip yalan söylediler. Kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim bu kafayla giderseniz sandıkta daha çok tokat yersiniz.
'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürdüler'
Esas sorun bunların zihninde, sokakta kurdukları bağın samimi olmamasından kaynaklanıyor. Kurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler de yine kendileridir. Rüşvet iddiaları kendilerinden çıktı. Mahkeme sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı bir kez daha göstermiştir.
'Koltuk ve salona kapmaca savaşının tarafı değiliz'
Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Partimize yönelik onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmanın uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olanlara prim vermedik. Güvenli bir mesafeden takip ettik. Toplumsal barışa zarar vermediği sürece CHP'de anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Koltuk ve salona kapmaca savaşının tarafı değiliz
'CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin kıymeti yok'
CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı, olmayacak. Bizim mücadelemiz kişilerle değil CHP'nin halk düşmanı ideolojisiyledir.