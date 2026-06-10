Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir

Bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden, kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydı. Otobüslerle o şehirden bu şehire sürükledikleri vatandaşlar üzerinden ahkam kesiyor, kendisini dev aynasında görüyordu, ama sandık sonuçlarıyla hepsi ortada kayboldular. 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Aslında benzer yüzsüzlüğe 14-28 mayıs seçimlerinde şahit olduk. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz deyip yalan söylediler. Kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim bu kafayla giderseniz sandıkta daha çok tokat yersiniz.