https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bircan-yildirimin-sosyal-medya-hesaplarina-kapatma-karari-1106385355.html

Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarına kapatma kararı

Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarına kapatma kararı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesaplarına başsavcılığın talebi sonrası kapatma kararı alındı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T00:54+0300

2026-06-10T00:54+0300

2026-06-10T00:55+0300

türki̇ye

btk

cumhuriyet başsavcılığı

sosyal medya

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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uyarilarin-ardindan-3-ilde-saganak-ve-dolu-etkisini-gosterdi-1106381452.html

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