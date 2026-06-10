https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bircan-yildirimin-sosyal-medya-hesaplarina-kapatma-karari-1106385355.html
Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarına kapatma kararı
Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarına kapatma kararı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesaplarına başsavcılığın talebi sonrası kapatma kararı alındı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T00:54+0300
2026-06-10T00:54+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uyarilarin-ardindan-3-ilde-saganak-ve-dolu-etkisini-gosterdi-1106381452.html
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btk, cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya
Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarına kapatma kararı
00:54 10.06.2026 (güncellendi: 00:55 10.06.2026)
Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesaplarına başsavcılığın talebi sonrası kapatma kararı alındı.
Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.
Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.