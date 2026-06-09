https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uyarilarin-ardindan-3-ilde-saganak-ve-dolu-etkisini-gosterdi-1106381452.html

Uyarıların ardından 3 ilde sağanak ve dolu etkisini gösterdi: Tepeler beyaz örtüyle kaplandı

Uyarıların ardından 3 ilde sağanak ve dolu etkisini gösterdi: Tepeler beyaz örtüyle kaplandı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den bugün gelen uyarıların ardından Ankara, Ardahan ve Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu. Ardahan'ın Yıldızlı Dağ bölgesinde yüksekler beyaza... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T20:42+0300

2026-06-09T20:42+0300

2026-06-09T20:52+0300

türki̇ye

ardahan

ankara

ağrı

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Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.​​​​​​​Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı.Özellikle Yıldızlı Dağ bölgesinde etkili olan dolu nedeniyle tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.Yağışın ardından Ardahan'ın bazı noktalarında gökkuşağı oluştu. Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde de sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuvvetli-saganak-geliyor-meteorolojiden-9-kente-uyari-1106363486.html

türki̇ye

ardahan

ankara

ağrı

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ardahan, ankara, ağrı