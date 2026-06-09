Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uyarilarin-ardindan-3-ilde-saganak-ve-dolu-etkisini-gosterdi-1106381452.html
Uyarıların ardından 3 ilde sağanak ve dolu etkisini gösterdi: Tepeler beyaz örtüyle kaplandı
Uyarıların ardından 3 ilde sağanak ve dolu etkisini gösterdi: Tepeler beyaz örtüyle kaplandı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den bugün gelen uyarıların ardından Ankara, Ardahan ve Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu. Ardahan'ın Yıldızlı Dağ bölgesinde yüksekler beyaza... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T20:42+0300
2026-06-09T20:52+0300
türki̇ye
ardahan
ankara
ağrı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106381541_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f86f096d6db5b62c7019a20f5e07e2c6.jpg
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.​​​​​​​Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı.Özellikle Yıldızlı Dağ bölgesinde etkili olan dolu nedeniyle tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.Yağışın ardından Ardahan'ın bazı noktalarında gökkuşağı oluştu. Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde de sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuvvetli-saganak-geliyor-meteorolojiden-9-kente-uyari-1106363486.html
türki̇ye
ardahan
ankara
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106381541_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_05101bb6166886370c8a04c333c72103.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ardahan, ankara, ağrı
ardahan, ankara, ağrı

Uyarıların ardından 3 ilde sağanak ve dolu etkisini gösterdi: Tepeler beyaz örtüyle kaplandı

20:42 09.06.2026 (güncellendi: 20:52 09.06.2026)
© AA / Günay NuhArdahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA / Günay Nuh
Abone ol
Meteoroloji'den bugün gelen uyarıların ardından Ankara, Ardahan ve Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu. Ardahan'ın Yıldızlı Dağ bölgesinde yüksekler beyaza büründü.
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.​​​​​​​
Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı.
Özellikle Yıldızlı Dağ bölgesinde etkili olan dolu nedeniyle tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.
Yağışın ardından Ardahan'ın bazı noktalarında gökkuşağı oluştu.
Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde de sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
YAŞAM
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 9 kente uyarı
12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала