https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bayrampasada-trafo-patladi-tramvay-seferleri-aksadi-1106384754.html

Bayrampaşa'da trafo patladı: Tramvay seferleri aksadı

Bayrampaşa'da trafo patladı: Tramvay seferleri aksadı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan bir trafoda meydana gelen patlama sonrası elektrik kesintisi... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T00:18+0300

2026-06-10T00:18+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

bayrampaşa belediyesi

tramvay

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

elektrik

elektrik teli

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Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ve tramvay hattına enerji sağlayan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda elektrik kesintisi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Tramvayda kalan yolcular tahliye sonrası raylarda yürüyerek istasyonlara ulaştı.Öte yandan, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/fatihte-tramvay-kazasi-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1106351283.html

türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

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i̇stanbul, bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi