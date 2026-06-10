https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bayrampasada-trafo-patladi-tramvay-seferleri-aksadi-1106384754.html
Bayrampaşa'da trafo patladı: Tramvay seferleri aksadı
Bayrampaşa'da trafo patladı: Tramvay seferleri aksadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan bir trafoda meydana gelen patlama sonrası elektrik kesintisi... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T00:18+0300
2026-06-10T00:18+0300
2026-06-10T00:18+0300
türki̇ye
i̇stanbul
bayrampaşa
bayrampaşa belediyesi
tramvay
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
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Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ve tramvay hattına enerji sağlayan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda elektrik kesintisi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Tramvayda kalan yolcular tahliye sonrası raylarda yürüyerek istasyonlara ulaştı.Öte yandan, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/fatihte-tramvay-kazasi-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1106351283.html
türki̇ye
i̇stanbul
bayrampaşa
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i̇stanbul, bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi
i̇stanbul, bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi
Bayrampaşa'da trafo patladı: Tramvay seferleri aksadı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan bir trafoda meydana gelen patlama sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle tramvay seferleri aksarken, araçlarda kalan yolcular tahliye edildi.
Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ve tramvay hattına enerji sağlayan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda elektrik kesintisi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Tramvayda kalan yolcular tahliye sonrası raylarda yürüyerek istasyonlara ulaştı.
Öte yandan, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.