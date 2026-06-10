https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bati-basini-avrupa-ulkeleri-abdsiz-savunma-planini-tartisiyor-1106411787.html
Batı basını: Avrupa ülkeleri ABD’siz savunma planını tartışıyor
Batı basını: Avrupa ülkeleri ABD’siz savunma planını tartışıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz Times gazetesi, Avrupa ülkelerinin olası bir kriz anında NATO’nun ABD tarafından "işlevsiz bırakılması" ihtimaline karşı, yaklaşık bir yıldır... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T23:25+0300
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2026-06-10T23:25+0300
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baltık ülkeleri
almanya
savunma
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Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre; giderek artan sayıda Avrupa hükümeti, Washington'ın ortak savunma yükümlülüğünü öngören 5. Madde'yi işletmekten kaçınabileceği senaryosuna karşı hazırlık yapıyor. Bu arayışın temelinde, ABD'nin kritik bir anda NATO'yu felç edebileceği endişesi yatıyor.Haberde, Fransa ve İskandinav ülkelerinin alternatif arayışlarına 2025'te başladığı belirtilirken; şimdiye dek ABD'nin ittifaktaki rolünü korumayı önceleyen Almanya ve Polonya'nın da son aylarda "B planlarını" ciddi şekilde masaya yatırdığı ifade edildi.Güvenlikleri için ABD’yi en büyük güvence olarak gören Baltık ülkelerindeki bazı yetkililerin dahi bu alternatiflere kafa yormaya başladığı vurgulandı. Şimdilik gayriresmi düzeyde olan ABD'siz savunma arayışlarının, NATO karargahının koridorlarında da hararetli biçimde tartışıldığı belirtildi.İttifak içinde "çözülme" uyarıları NATO'nun geleceğine dair endişeler son dönemde Batılı yetkililer tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk ittifaktaki durumu "devam eden bir çözülme" olarak nitelendirirken, ABD lideri Donald Trump ise Washington'ın yer almadığı bir NATO’yu "kağıttan kaplan" olarak tanımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/avrupa-anketi-abdyi-muttefik-gorenler-yuzde-11e-dustu-1106402552.html
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avrupa, nato, abd, washington, fransa, donald trump, baltık ülkeleri, almanya, savunma, the times
avrupa, nato, abd, washington, fransa, donald trump, baltık ülkeleri, almanya, savunma, the times
Batı basını: Avrupa ülkeleri ABD’siz savunma planını tartışıyor
İngiliz Times gazetesi, Avrupa ülkelerinin olası bir kriz anında NATO’nun ABD tarafından "işlevsiz bırakılması" ihtimaline karşı, yaklaşık bir yıldır alternatif bir savunma planı üzerinde gizlice çalıştığını yazdı.
Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre; giderek artan sayıda Avrupa hükümeti, Washington'ın ortak savunma yükümlülüğünü öngören 5. Madde'yi işletmekten kaçınabileceği senaryosuna karşı hazırlık yapıyor. Bu arayışın temelinde, ABD'nin kritik bir anda NATO'yu felç edebileceği endişesi yatıyor.
Haberde, Fransa ve İskandinav ülkelerinin alternatif arayışlarına 2025'te başladığı belirtilirken; şimdiye dek ABD'nin ittifaktaki rolünü korumayı önceleyen Almanya ve Polonya'nın da son aylarda "B planlarını" ciddi şekilde masaya yatırdığı ifade edildi.
Güvenlikleri için ABD’yi en büyük güvence olarak gören Baltık ülkelerindeki bazı yetkililerin dahi bu alternatiflere kafa yormaya başladığı vurgulandı. Şimdilik gayriresmi düzeyde olan ABD'siz savunma arayışlarının, NATO karargahının koridorlarında da hararetli biçimde tartışıldığı belirtildi.
İttifak içinde "çözülme" uyarıları NATO'nun geleceğine dair endişeler son dönemde Batılı yetkililer tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk ittifaktaki durumu "devam eden bir çözülme" olarak nitelendirirken, ABD lideri Donald Trump ise Washington'ın yer almadığı bir NATO’yu "kağıttan kaplan" olarak tanımlamıştı.