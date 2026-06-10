Avustralyalı uzman Siracusa: Avrupa'nın askeri bloka dönüşmesi 'birinci derece hata'
© AABatı silahlanma bütçesi
© AA
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Curtin Üniversitesi'nden Prof. Joe Siracusa, AB elitlerinin sivil endüstriyi göz ardı ederek silahlanmaya odaklanmasını 'birinci derece hata' olarak niteledi. Siracusa, bu politikanın sadece silah üreticilerine kazanç sağladığını ve Avrupa'yı kaynak sömürüsüne dayalı yeni bir soğuk savaşa sürüklediğini belirtti.
Avustralya'daki Curtin Üniversitesi Küresel Gelecek Bölüm Dekanı ve Siyaset Bilimci Prof. Joe Siracusa, AB siyasi elitlerinin sivil sanayiyi ihmal ederek yeniden silahlanmaya odaklanma kararını sert bir dille eleştirdi.
Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına varmaya çalıştığı bir dönemde alınan bu kararı büyük bir kırılma olarak gördüğünü anlatan Siracusa, bu durumun var olmayan bir silahlanma yarışını tetiklediğini vurguladı.
Siracusa, "Silahlanmanın sürdürülmesi ve başkalarının da buna ayak uydurmaya zorlanması, kendi başına bir tür savaştır" diyerek, bu sürecin sıcak çatışma içermese de ulusal altyapı ve sivil ihtiyaçlar için harcanması gereken kaynakların tüketilmesine yol açtığını ifade etti.
Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına varmaya çalıştığı bir dönemde alınan bu kararı büyük bir kırılma olarak gördüğünü anlatan Siracusa, bu durumun var olmayan bir silahlanma yarışını tetiklediğini vurguladı.
Siracusa, "Silahlanmanın sürdürülmesi ve başkalarının da buna ayak uydurmaya zorlanması, kendi başına bir tür savaştır" diyerek, bu sürecin sıcak çatışma içermese de ulusal altyapı ve sivil ihtiyaçlar için harcanması gereken kaynakların tüketilmesine yol açtığını ifade etti.
'Savaş ekonomisi çıkmaza sürüklüyor'
AB'nin kamu borcunun 2027 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 85'ine ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Siracusa, militarizasyon üzerine bir savaş ekonomisi inşa etmenin, tarihteki kötü fikirler silsilesinin son halkası olduğunu kaydetti.
Bu sürecin yegane kazananının silah üreticileri olduğunu belirten Siracusa, "Savaş ve savaş hazırlıkları her zaman ulusal onur ve ulusal savunma meselesi değil, aksine azınlığın kar elde etme meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Bu sürecin yegane kazananının silah üreticileri olduğunu belirten Siracusa, "Savaş ve savaş hazırlıkları her zaman ulusal onur ve ulusal savunma meselesi değil, aksine azınlığın kar elde etme meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.
'Emeklilik fonları silah sanayisine aktarılıyor'
Avrupa'da Rus petrol ve doğalgazı olmadan iflastan kurtulabilecek çok az sektör bulunduğunu hatırlatan Siracusa, savunma sanayinin yeniden inşa edilmesinin ekonomiyi kurtarmaya yetmeyeceğini vurguladı.
Barış döneminde toplumda bir savaş dönemi refahı algısı yaratmaya çalışmanın yanıltıcı olduğunu ifade eden siyaset bilimci, Almanya'da emeklilik fonlarının savunma sanayisi hisselerine yatırılması yönündeki tartışmaları da eleştirdi.
Yaşlanan nüfusa sahip bir dünyada gelecekteki risklere karşı savaş endüstrisine yatırım yapmanın akıl dışı olduğunu söyleyen Siracusa, savunma sanayinin kendi paydaşlarını memnun etmek uğruna uzun vadeli geleceği göremediğini ve bunun tamamen yanlış bir düşünce yapısı olduğunu sözlerine ekledi.
Barış döneminde toplumda bir savaş dönemi refahı algısı yaratmaya çalışmanın yanıltıcı olduğunu ifade eden siyaset bilimci, Almanya'da emeklilik fonlarının savunma sanayisi hisselerine yatırılması yönündeki tartışmaları da eleştirdi.
Yaşlanan nüfusa sahip bir dünyada gelecekteki risklere karşı savaş endüstrisine yatırım yapmanın akıl dışı olduğunu söyleyen Siracusa, savunma sanayinin kendi paydaşlarını memnun etmek uğruna uzun vadeli geleceği göremediğini ve bunun tamamen yanlış bir düşünce yapısı olduğunu sözlerine ekledi.