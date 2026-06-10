https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/sosyal-medyada-yine-gundem-oldu-evini-alip-1-kilo-altin-alan-adam-ne-kadar-zarar-etti-1106404609.html

Sosyal medyada yine gündem oldu: Evini alıp 1 kilo altın alan adam ne kadar zarar etti?

Sosyal medyada yine gündem oldu: Evini alıp 1 kilo altın alan adam ne kadar zarar etti?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken sosyal medyada evini satarak altın satın alan bir adamın ne kadar zarar ettiği gündem oldu. Yapılan hesaplara göre o kişi 3... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T17:13+0300

2026-06-10T17:13+0300

2026-06-10T17:13+0300

ekonomi̇

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altın fiyatları

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satılık ev

zarar

yatırımcı

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Altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan düşüş altın yatırımcılarını üzse de sosyal medyada 'evini satarak tüm parasını altına yatıran' bir yatırımcının durumu merak konusu oldu. Sosyal medyada yapılan hesaplara göre, eline geçen parayla mart ayında 1 kilo altın alan ve 2 yıl içerisinde 4 ev almayı planlayan yatırımcının 3 ayda neredeyse 1 milyona yakın zarar etti. 1 kilo altın almıştıNTV'nin haberine göre, geçtiğimiz mart ayında bir kişi evini satarak bir kilo altın aldığını söylemişti. Kendisiyle yapılan görüşmede ise "Tüm birikimimiz buldu. Kiraya geçti. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 tane ev alacağıma inanıyorum" demişti. Sosyal medyada o zaman bu açıklamalar gündem olmuşken şimdi de bu kişinin ne kadar zarar ettiği gündeme geldi. Sadece altından 260 bin lira zarar çıktı Hesaba göre ise 27 Mart 2026'da gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeydi. Bugün ise 6 bin 150 lira seviyesine geriledi. Başka bir deyişle gram bazında zarar yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Evini satan kişi bir kilo altın aldığını ifade etmişti. Böylece yaklaşık 260 bin lira zarar ortaya çıkıyor.Ev kirası da eklendiğinde zarar yükseldi 4 kişilik bir ailenin yaşayacağı evin kirası ortalama 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Evini satıp altın alan kişi 3 aydır kirada olduğu düşünülürse sadece kiraya 135 bin lira para ödedi. Kiralık evi emlakçı vasıtasıyla tuttuysa 45 bin lira emlakçı komisyonu, bir kira bedeli de 45 bin lira da depozito ödediği düşünülürse bu tutar 225 bin liraya çıkıyor. Taşınma masrafları ve basit giderleri de hesaba eklersek ilave olarak 100 bin lira masraf yapılıyor.Konut satışları düşüş gösterse de fiyatlarda artış yaşanmaya devam ediyor. Ortalama olarak yüzde 2 civarında artan konut nedeniyle evini satıp altın alan vatandaş 130 bin lira satış fiyatından zarar etmiş durumda.Zararı katlanarak büyüdüBugün ev almak istese 1 kilogram altının fiyatı 6 milyon 150 bin lira seviyesinde. Türkiye'de alıcı kişi satıcının da tapu masraflarını ödediği için yüzde 4 oranında tutarı harç olarak yatıracak ve bu tutar da 240 bin lira civarına denk geliyor.Toplam zararı 1 milyon lirayı buldu4 ev alacağına inanarak yola çıkan ve evini satan vatandaş altın satışından dolayı 260 bin lira, kira ve taşınma için 325 bin lira, konut satış fiyatından ettiği zarar 130 bin lira, tapu harcına 240 bin lira ödeyeceği hesaplanırsa toplamdaki zararı 955 bin lirayı buldu. Ama altın fiyatlarının daha da gerilemesi beklendiği ve her ay ekstra kira ödeyeceği için zararının katlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/altinda-deger-kaybi-suruyor-gram-altin-6-bin-245-lira-seviyesine-dustu-1106389984.html

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altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, ev, satılık ev, zarar, yatırımcı