https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/almanya-kacak-multecileri-turkiyeye-gonderiyor-iddiasina-dmm-yanit-verdi-hukuken-mumkun-degil-1106409282.html

'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM yanıt verdi: 'Hukuken mümkün değil'

'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM yanıt verdi: 'Hukuken mümkün değil'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın çok sayıda farklı ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği yönünde öne sürülen iddiaları yalanlayan... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T19:37+0300

2026-06-10T19:37+0300

2026-06-10T19:37+0300

türki̇ye

suriye

dezenformasyonla mücadele merkezi

geri kabul anlaşması

almanya

mülteci

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığını duyurdu.Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulandı. "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiasının doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlar da ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yemenli-uzman-rusya-askeri-harcamalarinin-miktariyla-degil-kalitesiyle-batiyi-geride-birakiyor-1106409136.html

türki̇ye

suriye

almanya

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suriye, dezenformasyonla mücadele merkezi, geri kabul anlaşması, almanya, mülteci