https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/almanya-kacak-multecileri-turkiyeye-gonderiyor-iddiasina-dmm-yanit-verdi-hukuken-mumkun-degil-1106409282.html
'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM yanıt verdi: 'Hukuken mümkün değil'
'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM yanıt verdi: 'Hukuken mümkün değil'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın çok sayıda farklı ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği yönünde öne sürülen iddiaları yalanlayan... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T19:37+0300
2026-06-10T19:37+0300
2026-06-10T19:37+0300
türki̇ye
suriye
dezenformasyonla mücadele merkezi
geri kabul anlaşması
almanya
mülteci
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığını duyurdu.Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulandı. "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiasının doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlar da ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yemenli-uzman-rusya-askeri-harcamalarinin-miktariyla-degil-kalitesiyle-batiyi-geride-birakiyor-1106409136.html
türki̇ye
suriye
almanya
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suriye, dezenformasyonla mücadele merkezi, geri kabul anlaşması, almanya, mülteci
suriye, dezenformasyonla mücadele merkezi, geri kabul anlaşması, almanya, mülteci
'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM yanıt verdi: 'Hukuken mümkün değil'
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın çok sayıda farklı ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği yönünde öne sürülen iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Böyle bir durumun hukuken de mümkün olmayacağı belirtilen açıklamaya göre söz konusu içeriklere dair yasal süreçler başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığını duyurdu.
Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulandı.
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiasının doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlar da ifade edildi:
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.