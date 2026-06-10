https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdde-icea-finansman-onaylandi-70-milyar-dolarlik-yasa-tasarisi-1106385806.html

ABD'de ICE'a finansman onaylandı: 70 milyar dolarlık yasa tasarısı

ABD'de ICE'a finansman onaylandı: 70 milyar dolarlık yasa tasarısı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, göçmenlik uygulamalarının finansmanı için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T03:52+0300

2026-06-10T03:52+0300

2026-06-10T03:52+0300

dünya

abd

donald trump

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)

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ABD Temsilciler Meclisi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ve Sınır Devriyesi'ni finanse etmek için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı.Tasarı 214 milletvekili tarafından desteklenirken, 212 milletvekili tarafından karşı çıkıldı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin tamamı tasarı lehine oy verirken, Demokrat milletvekillerinin tamamı aleyhine oy verdi.Tasarı Senato tarafından desteklendi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanması halinde, fonlar 2026-2035 mali yılları için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na tahsis edilecek.Kongre üyelerinin ICE memurlarının sert uygulamalarıyla ilgili skandallar nedeniyle bütçe konusunda anlaşmaya varamaması üzerine, finansman Şubat ortasından beri askıya alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdden-iran-saldirilar-basladi-patlama-sesleri-duyuldu-1106385052.html

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abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)