https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdde-icea-finansman-onaylandi-70-milyar-dolarlik-yasa-tasarisi-1106385806.html
ABD'de ICE'a finansman onaylandı: 70 milyar dolarlık yasa tasarısı
ABD'de ICE'a finansman onaylandı: 70 milyar dolarlık yasa tasarısı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, göçmenlik uygulamalarının finansmanı için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T03:52+0300
2026-06-10T03:52+0300
2026-06-10T03:52+0300
dünya
abd
donald trump
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
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ABD Temsilciler Meclisi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ve Sınır Devriyesi'ni finanse etmek için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı.Tasarı 214 milletvekili tarafından desteklenirken, 212 milletvekili tarafından karşı çıkıldı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin tamamı tasarı lehine oy verirken, Demokrat milletvekillerinin tamamı aleyhine oy verdi.Tasarı Senato tarafından desteklendi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanması halinde, fonlar 2026-2035 mali yılları için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na tahsis edilecek.Kongre üyelerinin ICE memurlarının sert uygulamalarıyla ilgili skandallar nedeniyle bütçe konusunda anlaşmaya varamaması üzerine, finansman Şubat ortasından beri askıya alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdden-iran-saldirilar-basladi-patlama-sesleri-duyuldu-1106385052.html
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abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
ABD'de ICE'a finansman onaylandı: 70 milyar dolarlık yasa tasarısı
ABD Temsilciler Meclisi, göçmenlik uygulamalarının finansmanı için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ve Sınır Devriyesi'ni finanse etmek için 70 milyar dolarlık bir yasa tasarısını onayladı.
Tasarı 214 milletvekili tarafından desteklenirken, 212 milletvekili tarafından karşı çıkıldı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin tamamı tasarı lehine oy verirken, Demokrat milletvekillerinin tamamı aleyhine oy verdi.
Tasarı Senato tarafından desteklendi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanması halinde, fonlar 2026-2035 mali yılları için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na tahsis edilecek.
Kongre üyelerinin ICE memurlarının sert uygulamalarıyla ilgili skandallar nedeniyle bütçe konusunda anlaşmaya varamaması üzerine, finansman Şubat ortasından beri askıya alınmıştı.