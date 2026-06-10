https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdde-enflasyon-3-yilin-zirvesinde-akaryakit-fiyatlari-amerikalilari-zorluyor-1106403088.html

ABD'de enflasyon 3 yılın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları Amerikalıları zorluyor

ABD'de enflasyon 3 yılın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları Amerikalıları zorluyor

Sputnik Türkiye

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.2 arttı. Detaylar haberde...

2026-06-10T16:20+0300

2026-06-10T16:20+0300

2026-06-10T16:20+0300

ekonomi̇

abd

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çalışma bakanlığı

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Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 3.8 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon üst üste üçüncü ay yükseliş gösterdi. Aylık bazda ise fiyatlar mayısta yüzde 0.5 arttı. Mart ayında yüzde 0.9, nisanda ise yüzde 0.6'lık artış yaşanmıştı.Ekonomistler, enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel nedenlerden birinin enerji maliyetlerindeki artış olduğunu belirtiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri etkilenirken, petrol ve akaryakıt fiyatlarında hızlı yükseliş görüldü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre benzinin galon fiyatı nisan ortasında ortalama 4.04 dolarken mayıs ortasında 4.49 dolara kadar çıktı.Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2.9'a yükseldi. Nisan ayında bu oran yüzde 2.8 seviyesindeydi. Aylık çekirdek enflasyon artışı ise yüzde 0.2 olarak gerçekleşti. Fed'in yakından takip ettiği bu gösterge, fiyat baskılarının yalnızca enerjiyle sınırlı olup olmadığını anlamak açısından önem taşıyor.ABD'de en pahalı hizmetlerBazı ekonomistler, diş tedavisi, araç tamiri ve çeşitli hizmet sektörlerinde fiyatların yüksek seyretmeye devam etmesinin endişe verici olduğunu belirtiyor. Bu alanların enerji fiyatlarından doğrudan etkilenmemesine rağmen maliyet artışlarının sürmesi, enflasyonun kalıcı hale gelebileceğine ilişkin kaygıları artırıyor.Öte yandan ücret artışlarının görece sınırlı seyretmesi, şirketlerin fiyatları daha fazla yükseltme baskısını azaltabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, çekirdek enflasyonun hâlâ Fed'in yüzde 2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.Mayıs ayında yükselen akaryakıt fiyatları sadece sürücüleri değil, lojistik sektörünü de etkiledi. Dizel maliyetlerinin artmasıyla birlikte UPS ve FedEx gibi şirketler yakıt ek ücretleri uygulamaya başladı. Market raflarına da yansıdıArtan taşımacılık maliyetlerinin market raflarına da yansıdığı belirtiliyor. Gıda fiyatları nisanda aylık yüzde 0.7 yükselirken, yıllık artış yüzde 2.9'a ulaştı.Ekonomistler ayrıca Trump yönetiminin 2025 yılında uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük vergilerinin de bazı sektörlerde fiyat baskısını artırmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle giyim ürünlerinde fiyatlar nisanda aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık artış yüzde 4.2'ye ulaştı. Yüksek yakıt maliyetlerinin havayolu biletlerini de pahalılaştırdığı ve bunun çekirdek enflasyona ek baskı yaptığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/abd-iran-gorusmelerindeki-belirsizlik-petrol-fiyatlarini-dusurdu-1105999850.html

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