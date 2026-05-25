ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik petrol fiyatlarını düşürdü

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin belirsizliklerin ve geçici bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamaların...

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerdeki belirsizliklerin gölgesinde haftaya düşüşle başladı. Açılış işlemlerinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.03 azalarak 98.18 dolara geriledi.Piyasa verilerine göre, TSİ 01.11 itibarıyla Brent petrolün Ağustos vadeli kontratları, bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 2,03 azalışla 98.18 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün Temmuz vadeli kontratları da yüzde 5.26 gibi daha sert bir düşüş kaydederek 91.52 dolara geriledi.ABD'den ‘geçici anlaşma’ sinyaliFiyatlardaki bu hareketlilikte, taraflardan gelen açıklamalar etkili oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Tahran ile nükleer konuda geçici bir anlaşmaya varma şansının yüksek olduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı için ‘prensip anlaşması’ iddiasıÖte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre taraflar stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda kritik bir eşiği geride bıraktı. The New York Times gazetesi, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasını öngören bir prensip anlaşmasına vardığını ileri sürdü. Ancak haberde, bölgedeki gemi trafiğinin ne kadar sürede normale döneceği ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünün ne şekilde devam edeceği gibi detayların henüz netleşmediği vurgulandı.60 günlük ateşkes ve süreç planıSürecin detaylarına ilişkin bir diğer iddia da The Washington Post gazetesinden geldi. Gazetenin haberine göre çerçeve anlaşma, nihai sözleşmenin imzalanabilmesi için 60 günlük bir ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde tam kapasiteyle açılmasını öngörüyor.Haberde, tarafların nükleer konudaki müzakereleri ileri bir tarihe erteleyeceği ve taslak metnin henüz Tahran yönetimi tarafından resmi olarak onaylanmadığı aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın neredeyse tamamen hazır olduğunu, tarafların detaylar üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve yakın zamanda resmi duyurunun yapılacağını belirtmişti.

