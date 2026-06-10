https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abd-saldirilari-sonrasi-iranda-insani-kriz-20-bin-kisi-temiz-suya-erisemiyor-1106396455.html

ABD saldırıları sonrası İran'da i̇nsani kriz: 20 bin kişi temiz suya erişemiyor

ABD saldırıları sonrası İran'da i̇nsani kriz: 20 bin kişi temiz suya erişemiyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırıları, Hormozgan eyaletinde büyük bir insani krize yol açtı. Su dağıtım altyapısının hedef alınması sonucu Kohstak şehri... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:23+0300

2026-06-10T12:23+0300

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ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından ülkenin güney bölgelerinde çok ciddi bir su krizi baş gösterdi. Hormozgan İl Su ve Kanalizasyon Şirketi Başkanı Abdulmajid Hamzepour tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bombardımanlar sırasında su temin tesisleri ağır hasar aldı. Fars haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre; Güney İran'ın stratejik noktalarından Hormozgan eyaleti sınırları içindeki Kohstak şehrine ve Bamani bölgesine bağlı 20.000 nüfuslu 10 köye hizmet veren içme suyu dağıtım altyapısı tamamen tahrip oldu.Tonlarca kapasiteli su tankları ve ekipmanlar i̇mha edildiYıkımın boyutlarını gözler önüne seren Abdulmajid Hamzepour, hedef alınan altyapının detaylarını paylaştı. Saldırıda, bölgenin can damarı olan 500 ve 2.000 metreküp kapasiteli iki dev beton tank ile bunlara bağlı mekanik ekipmanların kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Şirket, yerel sakinlere su temini sürecinin şu an itibarıyla tamamen durduğunu onaylarken, mağdur olan halka acil temiz su sağlanmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını ve tanklarla su taşınması dahil tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.CENTCOM saldırıların "Apache" misillemesi olduğunu savunduİnsani krize yol açan operasyonun arka planına dair askeri kanattan da açıklamalar gelmişti. Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan bilgilendirmede, Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterine yapılan saldırıya karşılık olarak İran topraklarına yönelik hava operasyonlarının gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Pentagon, bu operasyonların bir misilleme ve savunma hamlesi olduğunu iddia etse de, bombardımanın sivil altyapıyı vurması uluslararası kamuoyunda tepki çekiyor.Ateşkes vE ÇERÇEVE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERI GÖLGESINDE KRizBölgedeki gerilimin fitili, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail ittifakının İran'daki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı ortak operasyon başlatmasıyla ateşlenmiş ve bu süreçte 3 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ardından 8 Nisan'da Washington ve Tahran yönetimlerinin uzlaşısıyla bir ateşkes ilan edilmişti. Söz konusu ateşkes kağıt üzerinde halen yürürlükte olmasına rağmen, geçmiş saldırıların yarattığı tahribat sivil hayatı vurmaya devam ediyor. Bir yandan halk susuzlukla mücadele ederken, diğer yandan İran ve ABD arasında müzakereler diplomatik kanallarda sürüyor ve iki ülke krizi sonlandıracak bir çerçeve mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor.

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