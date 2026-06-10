https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/27-yillik-medya-sirketi-ekonomik-darbogazi-asamadi-konkordato-talep-etti-1106400936.html

27 yıllık medya şirketi ekonomik darboğazı aşamadı: Konkordato talep etti

27 yıllık medya şirketi ekonomik darboğazı aşamadı: Konkordato talep etti

Sputnik Türkiye

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T15:01+0300

2026-06-10T15:01+0300

2026-06-10T15:01+0300

ekonomi̇

konkordato

medya

medya takip merkezi (mtm)

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MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti. Medya alanında faaliyet gösteren şirket için mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. 3 aylık geçici mühlet verildiMahkeme, 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren MTM Medya Takip Yayıncılık'a 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre boyunca şirketin mali yapısının incelenerek konkordato talebinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketten alacağı olanları uyardı. Mahkeme, alacaklıların, bugünden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.

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konkordato, medya, medya takip merkezi (mtm)