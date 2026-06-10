https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/27-yillik-medya-sirketi-ekonomik-darbogazi-asamadi-konkordato-talep-etti-1106400936.html
27 yıllık medya şirketi ekonomik darboğazı aşamadı: Konkordato talep etti
27 yıllık medya şirketi ekonomik darboğazı aşamadı: Konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T15:01+0300
2026-06-10T15:01+0300
2026-06-10T15:01+0300
ekonomi̇
konkordato
medya
medya takip merkezi (mtm)
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MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti. Medya alanında faaliyet gösteren şirket için mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. 3 aylık geçici mühlet verildiMahkeme, 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren MTM Medya Takip Yayıncılık'a 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre boyunca şirketin mali yapısının incelenerek konkordato talebinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketten alacağı olanları uyardı. Mahkeme, alacaklıların, bugünden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.
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konkordato, medya, medya takip merkezi (mtm)
konkordato, medya, medya takip merkezi (mtm)
27 yıllık medya şirketi ekonomik darboğazı aşamadı: Konkordato talep etti
Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti
MTM Medya Takip Yayıncılık konkordato talep etti. Medya alanında faaliyet gösteren şirket için mahkeme üç ay geçici mühlet verdi.
3 aylık geçici mühlet verildi
Mahkeme, 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren MTM Medya Takip Yayıncılık'a 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre boyunca şirketin mali yapısının incelenerek konkordato talebinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketten alacağı olanları uyardı. Mahkeme, alacaklıların, bugünden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.