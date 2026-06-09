https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/vance-israil-begensin-ya-da-begenmesin-abd-iranla-anlasmaya-calisacak-1106352757.html
Vance: İsrail beğensin ya da beğenmesin ABD İran'la anlaşmaya çalışacak
Vance: İsrail beğensin ya da beğenmesin ABD İran'la anlaşmaya çalışacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'ın İsrail'in tutumundan bağımsız olarak İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli bir anlaşma arayışını... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T03:51+0300
2026-06-09T03:51+0300
2026-06-09T03:51+0300
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nükleer anlaşma
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in hoşuna gitsin ya da gitmesin, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.ABD medyasına konuşan Vance, şu ifadeleri kullandı:İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmada yeni bir tırmanışın ortasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmıştı. Trump daha sonra, İsrail ve İran'ın acil bir ateşkes aradığını, ancak 'cahillik veya aptallık' nedeniyle bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trumptan-netanyahuya-cok-yakin-bir-zamanda-tek-basina-kalabilirsin-1106352624.html
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abd, i̇srail, i̇ran, nükleer, nükleer anlaşma
abd, i̇srail, i̇ran, nükleer, nükleer anlaşma
Vance: İsrail beğensin ya da beğenmesin ABD İran'la anlaşmaya çalışacak
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'ın İsrail'in tutumundan bağımsız olarak İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli bir anlaşma arayışını sürdüreceğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in hoşuna gitsin ya da gitmesin, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
ABD medyasına konuşan Vance, şu ifadeleri kullandı:
Başkan inanıyor ve bence haklı, İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm bulabileceğimize inanıyor. İsrail bunu beğenebilir veya beğenmeyebilir, ancak temelde bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmada yeni bir tırmanışın ortasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmıştı. Trump daha sonra, İsrail ve İran'ın acil bir ateşkes aradığını, ancak 'cahillik veya aptallık' nedeniyle bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.