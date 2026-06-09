https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/vance-israil-begensin-ya-da-begenmesin-abd-iranla-anlasmaya-calisacak-1106352757.html

Vance: İsrail beğensin ya da beğenmesin ABD İran'la anlaşmaya çalışacak

Vance: İsrail beğensin ya da beğenmesin ABD İran'la anlaşmaya çalışacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'ın İsrail'in tutumundan bağımsız olarak İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli bir anlaşma arayışını... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T03:51+0300

2026-06-09T03:51+0300

2026-06-09T03:51+0300

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abd

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i̇ran

nükleer

nükleer anlaşma

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in hoşuna gitsin ya da gitmesin, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.ABD medyasına konuşan Vance, şu ifadeleri kullandı:İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmada yeni bir tırmanışın ortasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmıştı. Trump daha sonra, İsrail ve İran'ın acil bir ateşkes aradığını, ancak 'cahillik veya aptallık' nedeniyle bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trumptan-netanyahuya-cok-yakin-bir-zamanda-tek-basina-kalabilirsin-1106352624.html

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